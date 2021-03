Vancouver (British Columbia), 19. März 2021. Kingman Minerals Ltd. (TSX-V: KGS, FWB: 47A1) („Kingman“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Bohrloch MH-04 in einem Winkel von minus 70 Grad gebohrt und den oberen Teil der Zielzone in einer Tiefe zwischen 365 und 383 Fuß (110,6 und 116,7 Meter) erfolgreich erreicht hat. Es hat eine stark alterierte und teilweise oxidierte Zone durchdrungen, die für gewöhnlich mit einer Goldmineralisierung übereinstimmt. Ein Teil der Zone enthielt Schätzungen zufolge bis zu zehn Prozent Arsenopyrit. Die Zone ist mit felsischen und mafischen Intrusionen und hydrothermalen Brekzien durchsetzt. Hydrothermale Brekzien entstehen für gewöhnlich durch Hydrofrakturierung von Gestein mittels hydrothermaler Flüssigkeiten, die unter hohem Druck stehen. Sie kommen in einer epithermalen Erzumgebung häufig vor und können mit intrusionsbezogenen Erzlagerstätten in Zusammenhang stehen, die Skarne, Greisen und porphyrbezogene Mineralisierungen umfassen. In epithermalen Lagerstätten werden in der Regel Kupfer, Silber und Gold abgebaut.