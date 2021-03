secunet Security Networks AG erzielt im Geschäftsjahr 2020 erneut Rekordergebnisse und erhöht Dividende

- Umsatz steigt um 26 % auf 285,6 Mio. Euro (Vorjahr: 226,9 Mio. Euro)

- EBIT erhöht sich um 56 % auf 51,6 Mio. Euro (Vorjahr: 33,2 Mio. Euro)

- Dividendenvorschlag von 2,54 Euro (Vorjahr: 1,56 Euro) je Aktie

- Ausblick für 2021 bestätigt - Umsatz rd. 260 Mio. Euro, EBIT rd. 38 Mio. Euro

[Essen, 19. März 2021] Die secunet Security Networks AG (ISIN DE0007276503, WKN 727650) veröffentlicht heute den testierten Jahresabschluss und den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020. Dem sehr anspruchsvollen Umfeld zum Trotz hat der secunet-Konzern das abgelaufene Geschäftsjahr erneut mit hervorragenden Ergebnissen abgeschlossen.

Im Geschäftsjahr 2020 sind die Umsatzerlöse des secunet-Konzerns von 226,9 Mio. Euro im Vorjahr um 58,7 Mio. Euro oder 26 % auf 285,6 Mio. Euro gestiegen. Das starke Umsatzwachstum ist zu großen Teilen auf die Zunahme der Umsatzerlöse mit Produkten und Lösungen der SINA-Produktfamilie zurückzuführen: Als Reaktion auf die veränderte Gestaltung der Arbeit infolge der Corona-Pandemie haben deutsche Behörden die Ausstattung mit sicheren mobilen Arbeitsplätzen forciert, die für die Arbeit im Mobile Office erforderlich sind.

Im Wesentlichen durch den Corona-bedingten Sondereffekt stieg im Bereich Public Sector, dessen Angebot sich an die öffentlichen Bedarfsträger im In- und Ausland sowie an internationale Organisationen richtet, der Umsatz von 169,8 Mio. Euro im Vorjahr um 40 % auf 237,1 Mio. Euro. Der Anteil des Geschäftsbereichs Public Sector am Umsatz des secunet-Konzerns im Geschäftsjahr 2020 betrug damit 83 % (Vorjahr: 75 %).

Der Geschäftsbereich Business Sector, dessen Angebot sich an Unternehmen der privaten Wirtschaft und an den Gesundheitssektor richtet, erzielte im Geschäftsjahr 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 48,5 Mio. Euro gegenüber 57,1 Mio. Euro im Vorjahr. Im Jahr 2019 waren die Umsatzerlöse vor allem durch den Rollout des secunet Gesundheitskonnektors in den deutschen Arztpraxen geprägt - dieser Sondereffekt fiel 2020 erwartungsgemäß weg. Der Hauptanteil der Umsatzerlöse 2020 des Geschäftsbereichs wurde im zweiten Halbjahr erzielt (36,1 Mio. Euro). Aufgrund der rückläufigen Umsatzerlöse des Geschäftsbereichs sank auch dessen Anteil an den Konzern-Umsatzerlösen von 25 % im Vorjahr auf 17 % im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020.