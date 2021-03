UBS stuft Gea Group auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sven Weier

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Gea von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 33 auf 40 Euro angehoben. Die Aktienkursentwicklung des auch auf die Milch- und Milchwarenindustrie ausgerichteten Anlagenbauers sei seit der Zahlenvorlage zum zweiten Geschäftsquartal 2020 deutlich hinter der der Branche zurückgeblieben, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. So fehle Investoren nach vorangegangenen Gewinnwarnungen wohl immer noch ein Stück weit das Zutrauen. Nun sei aber ein Wendepunkt gekommen, denn die Auftragsdynamik dürfte zunehmen und zu Ergebniswachstum und letztlich damit einer Neubewertung führen. Zudem dürfte das Management durch den Umbau die Gewinnmargen steigern./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 15:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2021 / 15:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.