Schlumberger New Energy errichtet eine Pilotanlage zur Lithiumgewinnung in Nevada

Schlumberger New Energy gab heute die Entwicklung einer Pilotanlage zur Lithiumgewinnung über sein neues Unternehmen, NeoLith Energy, bekannt. Die Inbetriebnahme der Pilotanlage wird in Clayton Valley, Nevada, USA, erfolgen. Das nachhaltige Konzept von NeoLith Energy setzt einen differenzierten Prozess der direkten Lithiumextraktion (DLE) ein, um die Produktion von hochreinem Lithiummaterial in Akku-Qualität zu ermöglichen und gleichzeitig die Produktionszeit von mehr als einem Jahr auf Wochen zu reduzieren. Dieser innovative Prozess kann neue Marktchancen für die Lithiumgewinnung und die Batteriefertigungswirtschaft schaffen und den Wert der lithiumreichen Ressourcenbasis in Nevada durch modernste Gewinnungstechnologie maximieren.

Die Nachfrage nach Lithium in Akku-Qualität wird voraussichtlich exponentiell steigen, angetrieben durch das Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge (Electric Vehicle, EV). Da Elektrofahrzeuge in hohem Maße auf Lithium-Ionen-Akkus angewiesen sind, ist eine nachhaltige und effiziente Lithiumproduktion zu einem wichtigen Faktor für Regionen, Branchen und Technologieunternehmen sowie für Batterie- und große Automobilhersteller geworden. Die Pilotanlage von NeoLith Energy ist ein Schritt in Richtung einer vollwertigen, kommerziellen Lithium-Produktionsanlage. Die Ergebnisse der Pilotanlage werden genutzt, um das Design der großtechnischen Produktionsanlage zu optimieren. Die Produktionsanlage wird eine umweltfreundliche Methode für die unterirdische Solengewinnung und Lithiumproduktion nutzen, die einen deutlich geringeren Platzbedarf erfordert und den Wasserverbrauch im Vergleich zu den derzeitigen Methoden der Lithiumgewinnung aus Sole um über 85 % reduziert.

„Die Lithium-Ressourcen in Nevada bieten eine hervorragende Gelegenheit, einen Effizienzsprung in der Produktion mit einem nachhaltigeren Ansatz aufzuzeigen“, sagte Ashok Belani, Executive Vice President von Schlumberger New Energy. „Die Expertise von Schlumberger im Bereich Tiefbau, die Entwicklung der Prozesstechnologie und der weltweite, skalierte Einsatz der Technologie mit verschiedenen Partnern spielen eine wichtige Rolle für die Innovation und Effizienz unseres DLE-Prozesses. Wir beschleunigen den Einsatz unserer Pilotanlage als Reaktion auf die hohe Marktnachfrage nach Lithiummaterial in Akku-Qualität.“