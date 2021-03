COVID-19-Krise deckt Schwächen im deutschen Gesundheitswesen auf und steigert Interesse an digitaler Transformation Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 19.03.2021, 09:00 | 22 | 0 | 0 19.03.2021, 09:00 | Die COVID-19-Pandemie hat Schwächen im deutschen Gesundheitswesen aufgedeckt und unter Versicherern (Kostenträgern) sowie Gesundheitsdienstleistern das Interesse an der digitalen Transformation erhöht, so eine neue Studie, die heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden globalen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesegment, veröffentlicht wurde. Die Studie „ISG Provider Lens Intelligent Healthcare Digital Services Report Germany 2020“ stellt fest, dass betriebliche Herausforderungen sowie ein höherer Pflegebedarf bereits vor der Krise zu Schwächen in mehreren Bereichen des deutschen Gesundheitswesens geführt haben. Beispielsweise erschwere die fortgesetzte Nutzung nicht-digitaler Verfahren Effizienz und Kostensenkungen. Zudem bestehe ein Bedarf an besseren Systemen der Telemedizin, die sowohl bei der Bewältigung von COVID-19 als auch bei den regulären Gesundheitsanforderungen im ländlichen Bereich eine wichtige Rolle spielt. Die Gesundheitsdienstleister und Kostenträger des Landes stellen sich diesen Herausforderungen, indem sie auf digitale Lösungen setzen, insbesondere auf Automation, künstliche Intelligenz und die Bereitstellung von Ressourcen aus der Cloud, so die Studie. „Deutsche Unternehmen im Gesundheitswesen erkennen die Notwendigkeit der digitalen Transformation heute deutlicher denn je“, sagt Andrea Spiegelhoff, ISG EMEA Partner in Deutschland. „Da sie damit beginnen, ihre Pläne jetzt umzusetzen, sind jene Serviceanbieter gut aufgestellt, die die Anforderungen und Regularien der Branche kennen und somit erfolgreiche Systemeinführungen ermöglichen.“ ISG zufolge stand das deutsche Gesundheitswesen bereits vor der COVID-19-Pandemie an vielen Stellen unter Druck. Unternehmen seien mit der alternden Bevölkerung des Landes, mit einer zunehmenden Nachfrage nach praktischen Lösungen und einer steigenden Regulierung von Dienstleistungen und Daten konfrontiert. Laut einer neuen bedeutenden Gesetzesänderung im deutschen Gesundheitswesen müssen alle Krankenversicherer und Krankenkassen seit dem 1. Januar 2021 eine elektronische Patientenakte führen. Während andere Regularien die Digitalisierung der Branche eher behindert hätten, habe dieses Gesetz eine stimulierende Wirkung. Seite 2 ► Seite 1 von 3



