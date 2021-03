Adobe gibt am kommenden Dienstag, dem 23 März seine Zahlen für das erste Quartal 2021 bekannt. Es wird für diese Periode ein Umsatz von rund 3,75 Milliarden US-Dollar erwartet, was einer Steigerung um rund 10 Prozent in Bezug auf das vierte Quartal 2020 entspricht. Der Gewinn pro Aktie wird mit 2,78 US-Dollar prognostiziert, was in etwa den 2,81 US-Dollar vom Q4 2020 gleichkommt. Verglichen mit dem verwässerten Ergebnis von Q1 2020 von 1,96 ist dies eine Steigerung von 42 Prozent. Adobe ist auf Wachstum getrimmt und sensibel für die nächste große Markt-Chance, um das hohe Wachstumstempo aufrecht zu erhalten.

Zum Chart

Langfristig betrachtet konnten die Aktionäre von Adobe sehr viel Freude mit der Aktie haben, nachdem der Kurs seit Mitte 2011 einen übergeordneten Aufwärtstrend ausgebildet hat. Bis ins Jahr 2017 entspricht der Kursanstieg 33% pro Jahr. Danach erreichte der Wert bis März 2020 66 % pro Jahr, nur um nach dem Corona-Sell-Off annualisierte 207 % zu steigen. Seit September 2020 konsolidiert der Kurs in Form einer leicht nach unten gerichteten Seitwärtsrange, wobei die Benchmark Nasdaq 100 in dieser Periode die Notierung der Aktie um 25 Prozent übertroffen hat.

Der Supportbereich bei 425,26 US-Dollar hat den aktuellen Kursrückgang gestoppt und es hat den Anschein, dass der Kurs dem Widerstand im Bereich 463,17 US-Dollar näher kommt, als ein neuerlicher Test der Marke bei 425,26 US-Dollar. Generell weisen die Technologiewerte ein höheres Beta auf und „bauen“ in der aktuellen Unsicherheitsphase höhere Verluste als der breite Markt. Die Veröffentlichung der Zahlen am kommenden Dienstag wird es weisen, ob Adobe den Rückstand der letzten sieben Monate auf die Benchmark Nasdaq 100 wieder verkleinern kann, oder ob der Supportbereich durchbrochen wird.