Aves One veräußert gesamtes Seecontainer-Portfolio – Jürgen Bauer scheidet aus Vorstand aus

Volle Konzentration auf „Rail“ – die Aves One AG veräußert ihr gesamtes Seecontainer-Portfolio für rund USD 182,5 Mio. an einen institutionellen Investor und wird sich fortan nur noch auf ihr profitables Rail-Geschäft fokussieren. Mit dem Verkauf generiert das Hamburger Unternehmen eine Liquidität von rund USD 23,8 Mio. für weitere Rail-Akquisitionen. Zudem wird sich Vorstand Jürgen Bauer mit Erreichung dieses „strategischen Meilensteins“ zum 31. März 2021 aus dem Vorstandsteam der Aves One AG verabschieden.

Verkauf des Seecontainer-Portfolios

Die Aves One AG hat mit Investmentgesellschaft Oak Hill Advisors einen Kaufvertrag über ihr Seecontainer-Portfolio über rund USD 182,5 Mio. abgeschlossen. Der Vollzug des Kaufvertrags wird in den kommenden Monaten erfolgen. Im Zuge der Veräußerung der Seecontainer werden nicht-liquiditätswirksame Sonderabschreibungen in Höhe von bis zu 33,5 Mio. Euro vorgenommen. Diese werden laut Aves, soweit möglich, im Rahmen des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 berücksichtigt. Mit dem Vollzug des Kaufvertrags wird Aves One den Geschäftsbereich Seecontainer komplett aufgegeben und sich zukünftig vollends auf das Rail-Geschäft fokussieren.

„Mit dem Verkauf der Seecontainer stärken wir unser nachhaltiges Kerngeschäft ,Rail‘ deutlich und stellen die Weichen für unseren weiteren Wachstumskurs mit steigender Profitabilität. Zusätzlich gewinnen wir durch den Verkauf des volatileren Container-Portfolios und dem damit verbundenen Wegfall von Wechselkurseffekten weiter an finanzieller Stabilität. Mit diesem Schritt vollzieht das Unternehmen endgültig die Konzentration auf den nachhaltigen Schienengüterverkehr. In diesem Bereich liegt unsere Kernkompetenz. Die aus dem Verkauf des Seecontainer-Portfolios im Unternehmen generierten liquiden Mittel in Höhe von rund USD 23,8 Mio. sowie der kürzlich berichtete Ausbau der Finanzierungslinie über EUR 75,0 Mio. versetzen uns in die Lage, unseren Wachstumskurs auch in 2021 ungebrochen fortzusetzen“, sagt Tobias Aulich, Vorstand der Aves One AG.

Hinweis: Neben dem Kerngeschäft „Rail“ bleiben die jungen und profitablen Wechselbrücken mit rund 5 % des Asset-Volumens Teil des Portfolios.

Flottenbestand von 11.000 Güterwagen

Im Jahr 2020 hat Aves One trotz Pandemie 90,8 Mio. Euro investiert und seine Rail-Assets um 12 % erhöht. Der Flottenbestand ist damit auf mehr als 11.000 Güterwagen angewachsen. Das Rail-Segment hat sich auch in herausfordernden Zeiten als stabiles Geschäftsmodell bewährt.