Das Signal der US-Notenbank Fed war nicht stark genug, um den Ausverkauf bei Tech-Aktien zu stoppen.

Die Investoren zeigen unverändert eine hohe Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen, nachdem die Gewinner in der Pandemie eins, zwei starke Tage hatten. Bleibt die Zinsentwicklung weiter aufwärts gerichtet, dürfte sich der Abwärtstrend im Nasdaq-Index fortsetzen – neue Tiefs nicht ausgeschlossen. Aus technischer Sicht hat der Markt dafür ein Korrekturpotenzial von noch einmal fast fünf Prozent vom aktuellen Niveau aus. Eine solche Entwicklung dürfte auch nicht spurlos am Gesamtmarkt vorübergehen.

Die Sektoren, die mit einer anziehenden Inflation gut umgehen können – Value-Titel – werden in diesem Umfeld bevorzugt. Anleger trennen Value- und Tech-Aktien gerade wie die Spreu vom Weizen. In der virtuellen Welt der Pandemie gab es nur Technologieaktien. Jetzt – im Übergang von einer Pandemie zu einer Endemie – scheint es bei Anlegern nur noch Value-Aktien zu geben. Der DAX profitiert von diesem Selektionsprozess. Er ist zu einem klaren Outperformer gegenüber dem Nasdaq-Index geworden.

Aber auch vor dem Hintergrund der wieder steigenden Infektionszahlen, die weitere Lockerungen in den kommenden Wochen beinahe unmöglich machen, zeigt der DAX eine erstaunliche Robustheit. Nach dem Anstieg der vergangenen Tage käme eine Korrektur nicht überraschend und wäre durchaus gesund für die weitere Entwicklung. Es könnte also gut sein, dass sich vor dem Wochenende und der für Montag angesetzten Bund-Länder-Runde zu den Corona-Maßnahmen der eine oder andere Anleger entscheidet, mal ein paar Gewinne mitzunehmen.

