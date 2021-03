JPMORGAN belässt NIKE INC auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 176

Kursziel alt: 170

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen von 170 auf 176 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Anstieg der Bruttomargen sei den Preisen für die Produkte des Lifestyle-Konzerns zu verdanken, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese wichtige Kennziffer sei fast drei Mal so stark gestiegen wie von Analysten im Mittel erwartet. Gleichzeitig seien die Vertriebsgemeinkosten zurückgegangen, erwartet worden sei hingegen ein Anstieg./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 23:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2021 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.