CREDIT SUISSE belässt A.P. Moller-Maersk auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Neil Glynn

Analysiertes Unternehmen: A.P. Moller-Maersk

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 17679

Kursziel alt: 17679

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17679 dänische Kronen belassen. Das erste Quartal der Großreederei dürfte stark gewesen sein, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit seiner Annahme für den operativen Gewinn (Ebitda) in diesem Jahr liege er um gut ein Fünftel über der Konsensschätzung. Der Free Cash Flow dürfte sich auf sieben Milliarden US-Dollar belaufen, den Aktionären winkten also hohe Ausschüttungen./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2021 / 04:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.