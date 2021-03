Die Aktienmärkte waren gestern wieder einmal unter Druck - Auslöser war der erneute starke Anstieg der US-Renditen. Der Nasdaq daher mit -3%, aber diesmal auch die US-Nebenwerte (Russell 2000) unter Druck, dazu auch ein

Die Aktienmärkte waren gestern wieder einmal unter Druck - Auslöser war der erneute starke Anstieg der US-Renditen. Der Nasdaq daher mit -3%, aber diesmal auch die US-Nebenwerte (Russell 2000) unter Druck, dazu auch ein Abverkauf bei Rohstoffen (Öl mit größtem Verlust seit letztem Jahr). Aber am heutigen Hexensabbat könnte eine Gegenbwegung für die Aktienmärkte, besonders für Tech starten - denn die Renditen fallen heute morgen wieder! Vermutlich wollen viele ihre Short-Positionen in US-Anleihen (womit sie auf steigende Renditen wetten) nicht über das Wochenende halten, weil die Fed am Montag die Verlängerung der SLR beschließen könnte. Und Powell hat in der nächsten Woche drei Auftritte, um den Schaden der Fed-PK wieder "gutzumachen"..

