FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag leicht gestiegen. Nachdem der Kurs am frühen Morgen kaum verändert knapp über 1,19 US-Dollar gestanden hatte, legte er am Vormittag auf 1,1927 Dollar zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1912 Dollar festgesetzt.

Damit hat sich die Dollar-Stärke vom Vortag vorerst nicht fortgesetzt. Kurz vor dem Wochenende stand der Dollar zu allen wichtigen Währungen unter Druck, was dem Euro im Gegenzug etwas Auftrieb verlieh. Am Markt für US-Staatsanleihen ist der Anstieg der Renditen zuletzt ins Stocken geraten. Am Donnerstag war die Rendite für Papiere mit einer Laufzeit von zehn Jahren mit 1,75 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang 2020 geklettert.