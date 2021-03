Öko-Anteil am deutschen Gemüseanbau gestiegen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 19.03.2021, 09:45 | 52 | 0 | 0 19.03.2021, 09:45 | WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Gemüsebauern in Deutschland setzen zunehmend auf ökologischen Anbau. Im vergangenen Jahr stieg die Erntemenge aus dem ökologischen Freilandanbau um 16 Prozent auf knapp 380 000 Tonnen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete. Im Vergleich zum Schnitt der vorangegangenen sechs Jahre stieg die Menge sogar um mehr als ein Drittel. Die Öko-Produkte machten damit 10 Prozent der Gesamterntemenge im Jahr 2020 aus. Diese blieb einschließlich der Gewächshäuser konstant bei 3,9 Millionen Tonnen Gemüse. Die größten Flächen wurden für den Anbau von Spargel, Möhren und Zwiebeln verwendet./ceb/DP/jha

