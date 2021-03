Megawatt kündigt Due-Diligence-Prüfung auf australischen Konzessionsgebieten

Der kanadische Lithium-Explorer, die MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. (WKN: A0M64V ; ISIN: US5754161025), hat in seiner jüngsten Pressemitteilung bekannt gegeben, dass es den Erwerb von 1260945 B.C. Ltd. sowie indirekt von weiteren fünf Konzessionsgebieten in Australien prüft. Die jeweiligen Gebiete, im australischen Bundesstaat New South Wales, sollen aussichtsreiche Vorkommen der sogenannte "Seltenerdmetalle" Scandium und Kobalt aufweisen.

Der Fokus der ersten Prüfung dieser Konzessionsgebiete, die Bestandteil der geplanten Transaktion sind, lag auf den drei Gebieten Chinook, Kodiak und Caribou. Hier sollen aussichtsreiche Kobalt- und Scandiumvorkommen liegen, gefolgt von Nickel und hochreinem Aluminium (high purity alumina, HPA).

Zur Erklärung: Scandium ist ein chemisches Element, das den Metallen der sogenannten "Seltenen Erden" zugerechnet wird. Es wird vor allem als Scandiumiodid in hochleistungsfähigen Quecksilberdampflampen verwendet, die beispielsweise zur Beleuchtung von Stadion verwendet werden. Scandium wird ebenso zur Herstellung von Laserkristallen verwendet.

Das Unternehmen teilte ferner mit, dass der dortige orogenische Gürtel am Lachlan River das Potenzial hat, sich angesichts der Bedenken hinsichtlich der Ausnutzung von Arbeitskräften und Umwelt in anderen Gerichtsbarkeiten zu einer wichtigen globalen Versorgungs-Drehscheibe für ethisch unbedenkliche Minerale entwickeln könnte. Die drei besagten Konzessionsgebiete seien aussichtsreich für eine reichhaltige Kobalt-, Scandium- und Nickelmineralisierung, da sie ultramafische und mafische Intrusionen vom Alaska-Typ im orogenischen Gürtel abdecken.

Das Projektgebiet Kodiak liegt nahe der Lagerstätte Nyngan von Scandium International, die sich zur weltweit ersten Scandium-Mine entwickelt hat und eine JORC-konforme Mineralressource enthält.



In diesem Gebiet haben bereits andere Unternehmen Kobalt-Scandium-Nickelprojekte aufgenommen:

- Platina Resources (ASX: PGM): Das Projekt Owendale weist eine oberflächennahe Mineralisierung von Scandium auf und hat das Potenzial für den Abbau von hochgradigem Scandium im Tagebau und zeigt zudem nennenswerte Kobalt-, Platin- und Nickel-Werte.

- Clean Teq Resources (ASX: CLQ): Das erstklassige Projekt Sunrise ist eine der größten und kobaltreichsten Nickel-Laterit-Lagerstätten der Welt und kann mit samt der wichtigen Genehmigungen bereits erschlossen werden.

Die Projekte liegen nahe der Lagerstätte Nyngan rund 150 km von der Stadt Dubbo, im australischen Bundesstaat South Wales. Die Region verfügt bereits über eine etablierte Bergbauinfrastruktur, die jeweiligen Konzessionsgebiete sind leicht zugänglich und deshalb prädestiniert für aufstrebende Kobalt-Scandium-Projekte.

Auf der Cobar Special Metallogenic Map der NSW-Regierung sieht man, dass sich möglicherweise Intrusionen vom Typ Alaska unter allen Konzessionsgebieten erstrecken. Dieser Hinweis ist wichtig, weil regionale Explorer, die auf das laterit-verwitterte Profil der Intrusionen vom Typ Alaska abzielen, bereits das Vorhandensein von HPA-Kobalt-Scandium-Mineralisierungen gezeigt haben. Historische Berichte weisen für die Projekte Chinook und Kodiak ebenfalls ähnliche geophysikalische Eigenschaften auf, die typisch für stark magnetisches Gestein in der SCYs-Lagerstätte Nyngan sind.

Auch das Projekt Caribou zeigt vergleichbare geophysikalische Eigenschaften, die mit magnetischen Anomalien in Verbindung mit Intrusionen des Alaska-Typs im Zusammenhang stehen könnten.

Die MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. wird nun anhand der historischen geophysikalischen Untersuchungen Testbohrziele ausarbeiten, die für eine Kobalt-Scandium-Mineralisierung aussichtsreich sind.

David Thornley-Hall, CEO von MegaWatt Lithium, zeigte sich bezüglich der Akquiseaussichten zuversichtlich: "Wir finden die erste Due Diligence der drei Konzessionsgebiete in New South Wales sehr ermutigend. Dazu gehören auch geophysikalische Vermessungen, die uns bei der Identifizierung von Bohrzielen unterstützen. Auf regionaler Ebene ist es von strategischer Bedeutung, sehr aussichtsreiche Konzessionsgebiete in einem Gebiet zu besitzen, das zu einer Versorgungs-Drehscheibe für Kobalt, Scandium und Nickel werden könnte. Dieser geplante Erwerb ist zeitlich sehr gut, wenn man bedenkt, dass sich die Grundlagen des Kobaltmarktes verschieben."



Wenn die Due-Diligence-Prüfung positiv verläuft, unterliegt die geplante Transaktion allerdings bestimmten Vollzugsbedingungen:

(a) dem Abschluss eines verbindlichen Vertrags;

(b) der Durchführung der Due-Diligence-Prüfungen;

(c) der Einholung aller gegebenenfalls erforderlichen unternehmens- und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen durch das Unternehmen, einschließlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange.

Die möglichen Akquisitionen des Unternehmens zeugen vom Anspruch und Bestreben des Unternehmens sich nicht nur auf dem boomenden Lithium-Markt, sondern auch auf dem Markt für seltene Erden aussichtsreich zu positionieren. Das Unternehmen hat die Zeichen der Zeit erkannt und sich bei der Exploration von Batterie-Rohstoffen breit aufgestellt. Mit der Investition in dieses Unternehmen kann man also mit nur einem Trade gleich von mehreren aussichtsreichen Trendmärkten profitieren.



Der Markt macht den Markt - und zwar von ganz alleine

Anleger und Investoren haben jetzt die Chance mit Aktien der MegaWatt Lithium and Battery Metals Corporation direkt und indirekt vom boomenden Lithium Markt zu profitieren. Das Upside-Potential scheint angesichts der Unternehmensstrategie und der aktuellen Bewertung überproportional im Vergleich zu Mitbewerbern zu sein.

Die MegaWatt Lithium and Battery Metals Corporation hat den außerordentlichen Vorteil, dass man hierbei nicht nur auf ein "Rohstoffpferd" setzen muss. Denn das Unternehmen bietet seinen Anlegern die seltene Gelegenheit gleich von mehreren Batteriemetallen auf einmal zu profitieren - und zwar in sicheren, bergbaufreundlichen Ländern, bewährten Bergbaubezirken und aus Vermögenswerten mit umfangreichen historischen Arbeiten.



MegaWatt als Investmentvehikel der Wahl für die Batteriemetalle der Zukunft.

Der Preis für Lithium etwa ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Dieser positive Trend, dafür braucht man kein Börsenexperte zu sein, wird aufgrund der hohen Nachfrage der Automobil- und Elektrobranche weiterhin anhalten. Da dieser Markt in den nächsten Jahren mehr und mehr wachsen wird, wird die Produktion der benötigten Batterien zu einer beispiellosen Nachfrage nach den wichtigsten Rohstoffen führen. Bevor man sich aber endgültig für ein Unternehmen entschieden hat, sollte man immer erst ein Portfolio zusammenstellen, wo Sicherheit und Risiko vertretbar ausgewogen sind.

Und mit der Entscheidung für diesen Rohstoff-Explorer setzt man sogar noch ein Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit - denn hier werden die Batteriemetalle nachhaltig abgebaut und damit aus ethisch vertretbaren Quellen gewonnen, die zentrale Ressource auf dem Weg zu einer saubereren Zukunft und einem gesunden Planeten.



Elektrofahrzeuge sind die Zukunft des Verkehrs.

Wer sich auf die Suche von profitablen und gewinnbringenden Aktien macht, sollte auf Aktien setzen, die unter ihrem wirklichen Wert notiert sind. Bevor es aber für den günstigen Einstiegskurs zu spät ist, sollte man nach eingehender Analyse der in Frage kommenden Firmen, handeln. Nur so wird sich eine deutliche Kurssteigerung auch bemerkbar machen.

Schließen Sie sich der Revolution in der Metallversorgung für Elektrofahrzeuge an und profitieren Sie somit indirekt vom E-Mobility-Boom. Es ist doch davon auszugehen, dass man bald den Corona-Virus in den Griff bekommen wird und dann das Thema Nachhaltigkeit wieder an Brisanz gewinnen wird. Allen voran die Elektromobilität in den Städten, aber auch die Förderung von nachhaltig produzierten Batterien. Nicht umsonst plant die EU-Kommission, dass solche Arten von Batterien "grüner werden" sollen.

In dieser Hinsicht hat MegaWatt bereits Stellung bezogen. Und zwar nicht nur im Hinblick auf einen nachhaltigen Abbau, sondern vor allem auf das noch ausstehende Wachstum des Marktes.



Über das Unternehmen



MegaWatt ist ein in British Columbia ansässiges Unternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken in Kanada und Australien befasst. Das Unternehmen hält eine Option zum Erwerb einer hundertprozentig ungeteilten Beteiligung, vorbehaltlich eines NSR von 1,5 Prozent auf alle Grund-, Seltenerdelemente und Edelmetalle, auf dem Grundstück Cobalt Hill, das aus acht Mineralvorkommen auf einer Fläche von ca. 1.727,43 Hektar besteht.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine 60% Beteiligung an einem Unternehmen erworben, das indirekt eine 100% Beteiligung (vorbehaltlich eines zweiprozentigen NSR) an zwei potenziellen Silber-Zink-Projekten in Australien hält, nämlich dem "Tyr-Silver-Project" und dem "Century-South-Silver-Zinc-Projekt".

Dank der Erforschung in den altbewährten Bezirken und der Ausrichtung auf vielversprechende Gebiete mit historischen Bergbauaufzeichnungen, möchte das Unternehmen seinen Expansionskurs weiter ausbauen und eine Shareholder-Value schaffen. Das Management-Team hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Mineralexploration und -finanzierung. Das Technik-Team des Unternehmens kann bereits umfangreiche Erfahrungen mit Batteriemetallen (Lithium, Kobalt und Silber) vorweisen. Und das Unternehmen möchte hier auch strategisch den Schwerpunkt seiner unternehmerischen Tätigkeiten setzen.













Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist Bestandteil einer Werbekampagne für das besprochene Unternehmen und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger.

Die vorliegende Besprechung von Megawatt Lithium and Battery Metals Corp. darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt "Offenlegung von Interessenkonflikten"). Die in den jeweiligen Publikationen von MarketBrief angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Die Ersteller der vorliegenden, nicht unabhängigen Finanzanalyse, als auch MMG Market Medium GmbH & Co. KG verpflichten sich, Wertpapiere des analysierten Unternehmens weder zu halten noch in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Aus diesem Grund versichert der Redakteur der Analyse genauso wie MMG Market Medium GmbH & Co. KG als Herausgeber, weder direkt noch indirekt (beispielsweise über friends & family) Aktienpositionen des besprochenen Unternehmens zu besitzen. Darüber hinaus ist die Vergütung des Erstellers der Texte weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.

Weder die MMG Market Medium GmbH & Co. KG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor Weitergabe der Analyse Zugang hatten oder haben konnten, sind ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition von über 0,5% des Finanzinstruments, sind am gezeichneten Kapital der Megawatt Lithium and Battery Metals Corp. mit mindestens 5 Prozent beteiligt, waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, waren Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapier-dienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.

Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Natürlich gilt es zu beachten, dass Megawatt Lithium and Battery Metals Corp. in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting drohen.

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die MarketBrief auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.

Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.

Obwohl die in den Analysen und Markteinschätzungen von MarketBrief enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen.

Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann MarketBrief nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind.

Alle in dem vorliegenden Report zu Megawatt Lithium and Battery Metals Corp. geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Autors unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen von MarketBrief verlassen und nur auf Grund der Lektüre des Reports Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

MarketBrief ist kein registrierter oder anerkannter Finanzberater.

Der Service von MarketBrief darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der bei MarketBrief abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr.

Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie.

Der Leser versichert hiermit, dass dieser sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und MarketBrief keine Haftung übernimmt.

MarketBrief behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche auf MarketBrief bereitgestellt werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. MarketBrief schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.

Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass es sich bei den veröffentlichten Beiträgen um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht, sondern um journalistische und werbliche Beiträge handelt.

Offenlegung von Interessenkonflikten



Die auf den Webseiten von MarketBrief veröffentlichten Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen erfüllen ausnahmslos werbliche Zwecke und werden von Dritten oder den jeweiligen Unternehmen beauftragt und bezahlt. Aus diesem Grund sind die Analysen keine unabhängigen Researchstudien.

MarketBrief und/oder mit ihr verbundene Unternehmen wurden von Megawatt Lithium and Battery Metals Corp. bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der vorliegenden Analyse beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch die Emittentin kann die Unabhängigkeit der Analyse nicht sichergestellt werden. Dies begründet laut Gesetz auf Seiten der MarketBrief bzw. des verantwortlichen Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von MarketBrief, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundene Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien der Megawatt Lithium and Battery Metals Corp., welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht, diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen. MarketBrief handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen des besprochenen Unternehmens halten können. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder MarketBrief noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Veräußerungs / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat MarketBrief auch keinen Einfluss.

Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der Gesellschaft, des Analysten oder weiterer Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Wertentwicklung der Aktie der Megawatt Lithium and Battery Metals Corp. ist damit ungewiss. Wie bei jedem sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb dient Megawatt Lithium and Battery Metals Corp. nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK Investoren wird von einer Investition in Aktien der Megawatt Lithium and Battery Metals Corp. grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene Profitrader.

Einschätzung und Bewertung



Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:

Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufent;. Der Analyst ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Analyst sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Analyst erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Analyst erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.

Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

MMG Market Medium GmbH & Co. KG stellt die Wertpapieranalyse allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur Verfügung.

Die auf MarketBrief veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden.

Informationsquellen der MMG Market Medium GmbH & Co. KG sind Angaben und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, VWD, u. a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet.

Bewertungen und daraus abgeleitete Anlageurteile werden mit größtmöglicher Sorgfalt und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt erkennbar relevanten Faktoren erstellt.

