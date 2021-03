Das kann nun das Finale sein

Im Statement zur Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wurde vorgestern erwartungsgemäß auf die sich verbessernden Wirtschaftsdaten hingewiesen. In den Monaten zuvor ........

Im Statement zur Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wurde vorgestern erwartungsgemäß auf die sich verbessernden Wirtschaftsdaten hingewiesen. In den Monaten zuvor hatten sich diese laut Fed abgeschwächt, zumindest in den von der Pandemie am meisten getroffenen Wirtschaftsbereichen. Und laut dem Statement leiden diese Sektoren, insbesondere aus dem Dienstleistungsbereich, auch nach wie vor unter der Krise. Das dürfte wohl auch der Hauptgrund dafür gewesen sein, dass abgesehen davon das Statement unverändert zu dem aus der Sitzung vom 27. Januar war und die Notenbank ihre Geldpolitik unbeirrt fortsetzt, trotz rasant steigender Anleiherenditen.

Fed trifft mit den Wachstumsprognosen die Markterwartungen

Die stärkeren Wirtschaftsdaten finden sich auch in den aktuellen Projektionen der Notenbank wieder: