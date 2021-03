WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Februar 2021



+0,7 % zum Vormonat



+1,9 % zum Vorjahresmonat



Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Februar 2021 um 1,9 % höher

als im Februar 2020. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,

stiegen sie gegenüber dem Vormonat um 0,7 % (Januar 2021: +1,4 % gegenüber

Dezember 2020).



Deutliche Preisanstiege bei den Vorleistungsgütern, vor allem bei

Sekundärrohstoffen und Metallen





Hauptverantwortlich für den Anstieg der gewerblichen Erzeugerpreise gegenüberFebruar 2020 war die Preisentwicklung bei den Vorleistungsgütern: Sie waren 3,8% teurer als im Februar 2020. Dies war der höchste Preisanstieg gegenüber demVorjahresmonat seit November 2017 (+4,0 %). Gegenüber Januar 2021 stiegen diesePreise um 1,1 %. Besonders stark waren die Preisanstiege gegenüber dem Vorjahrbei Sekundärrohstoffen (+46,6 %), aber auch bei Futtermitteln für Nutztiere(+13,8 %). Nichteisenmetalle und deren Halbzeug kosteten 11,0 % mehr, die Preisefür Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen waren 10,6 % höher. Hauptgründe für dieanziehenden Stahlpreise dürften die steigende Nachfrage im In- und Ausland,Probleme in der Versorgung mit Rohstoffen und kräftige Preisssteigerungen beiEisenerz sein. Im Durchschnitt waren Metalle 7,9 % teurer als im Februar 2020,allein gegenüber dem Vormonat Januar 2021 stiegen diese Preise um 2,4 %. Wenigerals im Vorjahresmonat kosteten dagegen unter anderem elektronische Bauelemente(-7,9 %) sowie Düngemittel und Stickstoffverbindungen (-3,5 %).Höhere Strompreise verursachen Anstieg der EnergiepreiseDie Energiepreise waren im Februar 2021 im Durchschnitt 3,7 % höher als imVorjahresmonat. Gegenüber Januar 2021 stiegen diese Preise um 1,3 %. DieVeränderungsrate gegenüber Februar 2020 wird hauptsächlich durch den Anstieg derStrompreise (+6,8 %) beeinflusst, darüber hinaus auch durch die seit Januar 2021teilweise zusätzlich anfallende nationale CO2-Bepreisung auf dasInverkehrbringen CO2-verursachender Brennstoffe. So stiegen die Preise für Erdgas bei einer Jahresabgabe von 116 300 Megawattstunden an die Industrie ohnedie CO2-Bepreisung um 5,3 % gegenüber dem Vorjahresmonat, mit CO2-Bepreisungstiegen sie um 16,1 %.Ohne Berücksichtigung von Energie waren die Erzeugerpreise 1,4 % höher als imFebruar 2020.Gebrauchsgüter kosteten 1,4 % mehr als im Februar 2020, die Preise fürInvestitionsgüter, wie beispielsweise Maschinen und Fahrzeuge, waren 0,8 %höher.Sinkende Schweinefleischpreise führen zu Preisrückgang bei VerbrauchsgüternDie Preise für Verbrauchsgüter waren im Februar 2021 um 2,0 % niedriger als imFebruar 2020. Nahrungsmittel waren 3,7 % günstiger als im Vorjahr, verursacht