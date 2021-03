Foto: finanzbusiness Lazard nominiert Ann-Kristin Achleitner als Mitglied des Verwaltungsrats Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 23 | 0 | 0 19.03.2021, 10:09 | Die deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin soll auf der Jahreshauptversammlung von der US-Bank zum Mitglied des Verwaltungsrates nominiert werden. Achleitner ist Professorin an der TUM School of Management und sitzt in mehreren Aufsichtsräten.

