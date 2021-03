Bechtle weiter auf Wachstumskurs

- Umsatz wächst um 8,3 % auf 5,82 Mrd. €

- EBT erhöht sich um 14,6 %

- Dividende soll auf 1,35 € steigen

- Positiver Ausblick für 2021



Neckarsulm, 19. März 2021 - Die Bechtle AG hat trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2020 neue Rekorde geschrieben. Der Umsatz wuchs um 8,3 % auf 5.819,2 Mio. €. Das Vorsteuerergebnis (EBT) stieg um 14,6 % auf 270,7 Mio. €. Die EBT-Marge erhöhte sich von 4,4 % im Vorjahr auf nun 4,7 %. Gleichzeitig markierten der Cashflow und die Liquidität zum Jahresende neue Bestmarken. Auch beim Mitarbeiteraufbau meldet Bechtle eine positive Entwicklung: Zum 31. Dezember waren 12.180 Mitarbeitende bei Bechtle beschäftigt, das sind 693 Menschen mehr als im Vorjahr.

Organisch lag das Umsatzwachstum bei 7,1 %. Einer der wesentlichen Treiber war der öffentliche Sektor. Der Umsatz in diesem Kundensegment überschritt 2020 erstmals die 2-Mrd.-€-Marke. Konzernweit war die Entwicklung in den Regionen sowie Segmenten allerdings sehr unterschiedlich. Vor allem außerhalb der DACH-Region waren die Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie in vielen Ländern restriktiver, was sich auch auf die regionalen Bechtle Gesellschaften auswirkte. "Unser sehr erfreuliches Wachstum im zurückliegenden Jahr ist zwar auch Ausdruck unseres robusten Geschäftsmodells, in erster Linie jedoch Ergebnis des herausragenden Einsatzes, des großen Erfolgswillens und der Lösungsorientierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", so Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG. Um die außerordentliche Leistung der Mitarbeitenden zu honorieren, hat der Vorstand entschieden, allen Beschäftigten konzernweit einen Bonus von 500 € zu zahlen.