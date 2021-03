Neue Personalie bei der United Lithium Corp. - Mark Saxon ist Mitglied im Advisory Board

Der Geologe hat über 25 Jahre Erfahrung als Führungskraft im Bergbausektor. Mark Saxon war bereits auf der ganzen Welt bei verschiedenen Bergbau-Unternehmen tätig. In seiner langjährigen Karriere konnte er umfangreiche Kenntnisse in der Exploration sammeln - etwa als CEO von Tasman Metals Ltd. und Leading Edge Materials Corp., die das Seltene-Erden-Vorkommen Norra Kärr und das Lithiumprojekt Bergby entdeckten. Schon bevor die United Lithium Corp. das Bergby-Projekt übernommen hat, war Herr Saxon dort bereits als sachkundige Person tätig. Aufgrund dieser Tätigkeiten konnte er ein reichhaltiges Netzwerk sowohl im schwedischen als auch im europäischen Bergbau- und Batteriesektor aufbauen.

Für die United Lithium Corp. bedeutet diese Personalie einen erheblichen Zugewinn an Kompetenz, können nun die Entdeckungs- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens im schwedischen Bergby noch schneller voranschreiten. Da die Autohersteller im boomenden Lithium-Markt mehr und mehr beginnen die Explorer und Lieferanten stärker zu binden, besitzt die United Lithium Corp. die besten Chancen auf eine nachhaltige Ressourcengewinnung für die europäischen Batterie- und Automobilbranchen.

Die Spezialgebiete von Herrn Saxon sind Rohstoffe wie seltene Erden, Lithium und Graphit. Er hat einen Universitätsabschluss (Honours BSc) in Geologie von der Universität Melbourne, ist Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Institut für Bergbau und Metallurgie) und des Australian Institute of Geoscientists (Institut der Geowissenschaftler). Die United Lithium Corp. hat Herrn Saxon im Zuge der Benennung ins Advisory Board 150.000 leistungsbezogene Aktienoptionen zum Preis von 1,22 $ für die Dauer von fünf Jahren gewährt.