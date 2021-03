Cambridge, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Impfpässe am Arbeitsplatz rufen neue

Herausforderungen in Bezug auf Datenschutz, Ethik, Recht und Compliance auf den

Plan, die das Pandemiemanagement bestimmen werden



Mit der Einführung des Impfstoffs gegen COVID-19 und laufenden

Massenimpfungsprogrammen stehen Arbeitgeber an einem neuen Entscheidungspunkt:

Wie können sie die "Rückkehr zur Normalität" beschleunigen, ohne ihre Grenzen zu

Wie können sie die "Rückkehr zur Normalität" beschleunigen, ohne ihre Grenzen zu überschreiten. Laut Forrester

=https%3A%2F%2Fgo.forrester.com%2F%3Futm_source%3Dprnewswire%26utm_medium%3Dpr%2

(Nasdaq: FORR) sind 40 % der europäischen und

30 % der US-Arbeitnehmer bereit, an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren.

Arbeitgeber müssen sich auf eine Reihe neuer Herausforderungen in Bezug auf

Datenschutz, Ethik, Recht und Compliance vorbereiten, falls sie planen, Impf-

und Immunisierungspässe zu nutzen, um Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz

erheblichen länderspezifischen Unterschieden bei den Verwaltungsprioritäten

müssen Arbeitgeber bei der Festlegung ihrer Pandemiemanagementpläne vorsichtig

sein. In dem neuen Marktreport " The Opportunity, The Unknowns, And The Risks Of

Vaccine Passports In The Workplace (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3100279-

1&h=38560684&u=https%3A%2F%2Fwww.forrester.com%2Freport%2FThe%2BOpportunity%2BTh

e%2BUnknowns%2BAnd%2BThe%2BRisks%2BOf%2BVaccine%2BPassports%2BIn%2BThe%2BWorkpla

ce%2F-%2FE-RES164919%3Futm_campaign%3Dcio20%26objectid%3Dres164919%26utm_source%

3Dprnewswire%26utm_medium%3Dpr&a=The+Opportunity%2C+The+Unknowns%2C+And+The+Risk

s+Of+Vaccine+Passports+In+The+Workplace) " identifiziert Forrester mehrere

Risiken, mit denen sich Arbeitgeber auseinandersetzen müssen, wenn sie Impfpässe

- ein digitales Dokument, das den Impfstatus einer Person nachweist - als

Grundlage für ihre Return-to-Work-Strategie einsetzen. Zu den Risiken gehören

der falsche Umgang mit sensiblen Daten, Diskriminierung, die Mobilisierung von

Gewerkschaften, verminderte Cybersicherheit und negative Auswirkungen auf das

Kundenerlebnis.



Die wichtigsten Highlights aus dem Report sind:



- Impfstoffe sind keine Wunderwaffe. Faktoren, die von globalen

Impfstoffstrategien bis hin zu einem frühen Stadium des Verständnisses des

Virus, seiner Varianten und der Wirksamkeit des Impfstoffs reichen, bedeuten,

dass Arbeitgeber weiterhin überall Arbeitsrichtlinien und hybride Erfahrungen Seite 2 ► Seite 1 von 2



