Alternative Investments: China-Briefmarken

Diese Investments bekommen Sie nur selten angeboten. Manche sollten Sie auch lieber mit einem Schmunzeln verbinden… Dieses Mal: Briefmarken aus China.

Die Coronavirus-Pandemie hat der chinesischen Wirtschaft eine schwere Delle verpasst. Trotzdem bleibt China ein aufstrebendes Land, dessen Status in der Welt immer größer wird. Auch unter Sammlern von Briefmarken.

Tiermotive und viel Geschichte…

Zumal sich mit den Briefmarken die Geschichte des Landes sehr gut nachvollziehen lässt. Außerdem halten sie einige Überraschungen für westliche Briefmarkenfreunde bereit.

Die Briefmarke des „Roten Affen“ oder „Chinese Golden Monkey Stamp“ ist bei einer Auflage von 5 Millionen Stück alles andere als selten, trotzdem ist sie bei chinesischen Sammlern sehr beliebt und wertvoll.

Unter anderem, weil der Affe, die Farbe Rot und die Zahl 8 in China Glück symbolisieren.

