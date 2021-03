Der Platow Brief befasst sich diesmal mit einer Gesellschaft, die in einem sehr spezifischen Marktsegment tätig ist: Als Stammzellbank mit rund 100 Mitarbeitern reichen die angebotenen Leistungen von der Entnahme über die Aufbereitung und Konservierung bis zur Abgabe des Nabelschnurbluts und der darin enthaltenen Stammzellen. Mehr als 230.000 Kunden aus mehr als 20 Ländern nutzen bereits ein Zelldepot bei Vita 34. Spannend wird es wieder am 30.03.2021 bei vita 34 – Veröffentlichung der Zahlen für 2020. Bis dahin eine klare Kaufempfehlung des Platow Briefs:

Die Aktie (14,75 Euro; DE000A0BL849) entwickelte sich nach einem zwischenzeitlichen Einbruch im Herbst sehr erfreulich und stieg in der Spitze bis auf 15,85 Euro. Treiber der bisher guten Entwicklung war das Geschäft in den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz. Insbesondere in Deutschland (Q3: +6,9%) ist es gelungen, im Neugeschäft zu wachsen. Das EBITDA blieb mit 4,4 Mio. Euro rund 3,8% unter den 4,5 Mio. Euro des Vorjahresquartals. Die Zahlen für 2020 werden am 30.3. veröffentlicht. Erwartet werden Umsatzerlöse zwischen 19,0 Mio. und 21,0 Mio. Euro sowie ein EBITDA zwischen 4,8 Mio. und 5,8 Mio. Euro. Eine positive Überraschung ist durchaus möglich. Vorstand Wolfgang Knirsch will im laufenden Jahr die Kommunikation mit Multiplikatoren wie Hebammen und Gynäkologen verbessern, um zusätzliches Neugeschäft zu generieren. Zudem sind Vertragsverlängerungen einen wichtiger Umsatztreiber.

Wir raten bei Vita 34 weiter zum Kauf. Stopp hoch auf 12,10 (9,55) Euro.



Chart: Vita 34 AG | Powered by GOYAX.de

Die Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen weder eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar noch sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.

