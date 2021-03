In Süd-Norwegen, dem am dichtesten bevölkerten Landesteil, will man allein bis 2023 insgesamt 15 H2-Tankstellen in Betrieb haben

Und damit ist Süd-Norwegen ein Baustein im Everfuel Plan für „grüne Wasserstoffversorgung Skandinavien“ für LKW, Busse und PKW, die die wichtigsten Verkehrskorridore in Norwegen, Schweden und Dänemark abdecken soll. Natürlich in enger Abstimmung mit den potentiellen Verbrauchern aus dem Transportsektor, den lokalen Behörden und den Verantwortlichen für die öffentlichen Förderprogramme.

In einem ersten Schritt wird Norwegens Süden um Trondheim abgedeckt und so mit Everfuel’s H2-Stationen in Schweden und Dänemark abgedeckt. Oder wie Everfuels CEO Jacob Krogsgaard betont: “Everfuel is committed to integrating and optimizing the green hydrogen value chain at scale for zero emission mobility in Europe. We are taking the lead in connecting safe hydrogen production,distribution and fueling forend-customersin our Scandinavian home market. This puts Everfuel at the forefront of the green transition,but it will require substantial capital investment, partnerships with end-users and vehicle providers, and public financial backing”

Vorgestellte Planungen sind Teil eines 1,5 Mrd Investitionsplans

mit der Everfuel eine grüne Wasserstoff Wetschöpfungskette in Europa errichten will, um VOR 2030 einen Jahresumsatz von einer Milliarde EUR durch den Verkauf von H2 an Busse, Trucks und PKW zu erreichen. Grossvolumige H2-Tankstellennetze seien für Europa und Norwegen notwendig, um die Klimaziele zu erreichen.