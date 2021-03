Hapag-Lloyd profitiert von anziehenden Frachtraten und verzeichnet Gewinnexplosion in 2020

Die Hamburger Linienreederei Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475; WKN: HLAG47) kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurückblicken. Zwar ging die Transportmenge um 1.6 % auf 11.8 Millionen TEU zurück, wobei 1 TEU einem …

Die Hamburger Linienreederei Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475; WKN: HLAG47) kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurückblicken. Zwar ging die Transportmenge um 1.6 % auf 11.8 Millionen TEU zurück, wobei 1 TEU einem Zwanzig-Fuß-Standardcontainer entspricht, dennoch legten die Erlöse aufgrund höherer Frachtraten um 1.3 % auf 12.77 Milliarden Euro zu. Beeindruckend war aber vor allem die Entwicklung beim Nettogewinn, der gegenüber dem Vorjahr um 150 % auf 935 Millionen Euro stieg. Besonders gut lief hierbei vor allem das 4. Quartal, in welchen mit 397 Millionen Euro gut 42 % des gesamten Jahresgewinns erzielt wurde.Das laufende Geschäftsjahr dürfte für die Hanseaten sogar noch besser ausfallen. So herrschen aktuell auf einigen Seerouten, insbesondere auf denen nach China, massive Engpässe bei den Transportkapazitäten vor, was den Reedereien einen grossen Spielraum eröffnet, die Frachtraten deutlich nach oben zu schrauben. So sind viele Exporteure bereit, erhebliche Aufschläge für den Warenabtransport in Gebiete wie Nordamerika zu zahlen, da es an vergleichbaren Transportalternativen mangelt und eine Verzögerung beim Export mit massiven Kosten verbunden ist. Mittelfristig dürfte sich die Lage mit dem Bau und der Inbetriebnahme von neuen Containerschiffen wieder deutlich entspannen. Bis dahin können grosse Player für Hapag-Lloyd aber von den vorherrschenden Marktbedingungen überproportional profitieren. ...