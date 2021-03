Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0), Air Liquide SA (ISIN: FR0000120073) , Linde PLC. (ISIN: IE00BZ12WP82) , Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020 ), Acciona S.A. und viele weitere setzen auf die Zukunft grünen Wasserstoff’s in der Energieversorgung, in der Mobilität, als Energiespeicher, als Alternative zu fossilen Energieträgern.

Und wenn neue Branchen entstehen geht dies meist zu Beginn nur mit Subventionen, Anschubfinanzierungen bis auch ökonomisch Wettbewerbsfähigkeit zu etablierten Lösungen besteht. Das war bei der Solarenergie so, die mittlerweile je nach Standort bereits günstiger als etablierte Stromerzeugung betrieben werden kann. Oder genauso für die Windenergie, deren Wirtschaftlichkeit mit Riesenschritten zunimmt und je nach Windverhältnissen bereits ohne Subventionen betrieben und ausgebaut wird.

Wasserstoff ist noch nicht konkurrenzfähig gegenüber fossilen Energieträgern

auch wenn die Entwicklung in Riesenschritten voranschreitet und je nach Prognose bereits in 2022, 2023 2025 oder erst 2030 zu konkurrenzfähigen Preisen angeboten werden kann. Auf dem seit 7 Jahren stattfindenden „Berlin Energy Transition Dialogue“ gab es dieses Jahr klare Signale – eher generell, aber auch mit konkreten – überraschenden – Zusagen.

BM Altmeier am 16.03.: „Wir müssen bereit sein, eine internationale Wirtschaft von grünem Wasserstoff mit einer Infrastruktur zur Erzeugung, zum Transport, zur Verteilung und zum Verbrauch zu schaffen.

Grüner Wasserstoff, dass ist Wasserstoff, der klimaneutral mithilfe erneuerbarer Energien und Elektrolyse hergestellt wird. Und zwar in Ländern und Regionen, wo die klimatischen Verhältnisse, die Wetterverhältnisse, wo Wind und Sonne viel günstiger sind als in Ländern wie Deutschland oder in anderen europäischen Ländern in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Und dieser Wasserstoff kann ebenso transportiert werden – über Schiffe, durch Pipelines – wie heutzutage Erdöl oder Erdgas. Er kann dazu beitragen, die Energieversorgung auf der Grundlage erneuerbarer Energien zu verstetigen.“