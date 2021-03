Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Pictet-Themenfonds: Wasser, Digitalisierung, Neue Energien: So werden Megatrends investierbar Der Asset Manager Pictet setzt die großen Themen unserer Zeit in benchmarkunabhängige Aktienfonds um. Walter Liebe, Head of Intermediaries Germany, erklärt, was spannende Investmentthemen ausmacht und gibt einen Überblick über das Fondsangebot. …