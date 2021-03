Märkte am Freitag: HeidelbergCement stark

Nachdem der DAX am Vortag ein neues Rekordhoch verzeichnete, wird am Freitagmittag eine Verschnaufpause eingelegt. Neue Allzeithochs liegen aber in der Luft.

Der DAX schrieb am Donnerstag wieder einmal Börsengeschichte, indem ein neues Rekordhoch bei 14.804 Punkte verzeichnet wurde. Am Freitagmittag legt das Barometer daraufhin eine Verschnaufpause ein. Gut möglich ist, dass im Verlauf des Nachmittags weitere Allzeithochs erklommen werden, denn die Vorgaben aus den USA sind weiterhin hervorragend. Der Dow Jones markierte am Donnerstag ein neues historisches Top, und die Futures auf den Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 liegen am Freitagmittag in der Gewinnzone.

