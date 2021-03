Champions League Borussia Dortmund jetzt gegen Manchester City Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 19.03.2021, 12:21 | 40 | 0 | 0 19.03.2021, 12:21 | NYON (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City antreten. Das Duell mit dem Tabellenführer der englischen Premier League wurde am Freitag am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon ausgelost./hc/DP/mis

