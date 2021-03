Merkel will Energiepartnerschaft mit der Ukraine ausbauen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will eine Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und der Ukraine erweitern. Bei erneuerbaren Energien, der Energieeffizienz und dem Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft wollten Deutschland und die Ukraine noch enger zusammenarbeiten, sagte Merkel am Freitag per Video bei einem Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum.

Merkel verwies auch auf die Bedeutung der Ukraine als Gastransitland. Deutschland hatte sich im Zusammenhang im dem Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 dafür eingesetzt, dass die Ukraine weiter eine wichtige Rolle beim Gastransit spielt.