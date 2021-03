---------------------------------------------------------------------------

Cryptology Asset Group p.l.c. ("Cryptology")

Malta, 19.03.2021



Geschätzter NAV von Cryptology liegt bei

EUR213,27 auf wöchentlicher Basis



Der Anstieg des Bitcoin-Kurses in Verbindung mit den jüngsten Investitionen in Block.one, nextmarkets und Bottlepay hat sich immens positiv auf den NAV ausgewirkt.



Malta, 19.03.2021. Die Cryptology Asset Group (ISIN: MT0001770107; Ticker: 4UD), eine führende europäische Investmentgesellschaft für Blockchain- und Krypto-Geschäftsmodelle, gibt ihren zuletzt geschätzten Nettoinventarwert ("NAV") je Aktie von 213,27 EUR bekannt. Die Aktie schloss am Vortag bei EUR166,00 und damit rund 22,1 % unter dem NAV.



Die Veränderung des NAV gegenüber der Vorwoche ist größtenteils auf die Veränderungen des Bitcoin-Kurses zurückzuführen, da Cryptology einer der größten institutionellen Anteilseigner von Block.one ist. Das Unternehmen wiederum gehört selbst zu den weltweit führenden Bitcoin-Inhabern.

Da Block.one ein privates Unternehmen ist, besteht für Investoren einzig die Möglichkeit sich indirekt über die öffentlich gehandelten Aktien von Cryptology an dem Unternehmen und seiner immensen Bitcoin-Bilanz zu beteiligen.



Patrick Lowry, CEO von Cryptology: "Die Nachfrage von Institutionen und Unternehmen nach Bitcoin ist unbestreitbar. Bitcoin und die Krypto-Akzeptanz werden den Weg in den Mainstream fortsetzen. Mit Cryptology befinden wir uns in der Pole-Position und werden als eine der weltweit führenden institutionellen Investmentgesellschaften in Krypto-Ökosystem diese Entwicklung weiter vorantreiben."



Die Cryptology-Aktie wird derzeit an mehreren deutschen Börsenplätzen gehandelt, darunter die Börse Düsseldorf, Gettex und Tradegate. Um die Handelsliquidität zu erhöhen und sich neuen Aktionärsgruppen zu öffnen, prüft Cryptology derzeit ein internationales Listing.



Über Cryptology Asset Group p.l.c.



Cryptology ist eine führende europäische Investmentgesellschaft für Krypto-Assets und blockchain-bezogene Geschäftsmodelle. Gegründet von Christian Angermayers Family Office, der Apeiron Investment Group und der Krypto-Legende Mike Novogratz, ist Cryptology die größte börsennotierte Beteiligungsgesellschaft für Blockchain- und Krypto-basierte Geschäftsmodelle in Europa. Zu den bemerkenswerten Portfoliounternehmen gehören der Krypto-Gigant und EOSIO-Softwarehersteller Block.one, der führende HPC-Anbieter Northern Data, der provisionsfreie Online-Neobroker nextmarkets und die Krypto-Asset-Management-Gruppe Iconic Holding.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Cryptology Asset Group PLC

Block A, Apt. 12, Il-Piazzetta, Tower Road SLM 1605 Sliema

Malta

E-Mail: info@cryptology-ag.com

Internet: cryptology-ag.com

ISIN: MT0001770107

WKN: A2JDEW

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

