Ölpreise nach scharfer Korrektur wieder erholt - Goldman Sachs sieht Einstiegspotential

London 19.03.2021 - Die Ölpreise bewegen sich nach der scharfen Korrektur des Vortages wieder nach oben. Die Analysten von Goldman Sachs halten das zurückgekommene Preisniveau für eine Einstiegsmöglichkeit.



Am Donnerstag ging es für die Ölpreise zeitweise um mehr als sieben Prozent nach unten. Als ein Katalysator für die gestrige Korrektur galt die jüngste Zunahme der Infektionszahlen in Europa, die neue Lockdowns nach sich ziehen. In Hamburg wurden bereits erlassene Lockerungen wieder Rückgängig gemacht, nachdem dort die Inzidenz wieder über 100 gestiegen ist.