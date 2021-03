Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bonn (ots) - "Die Wasserversorgung in Deutschland steht vor großenHerausforderungen. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels muss neu überdie Wassernutzung nachgedacht und auch für die Zukunft die Versorgung derBevölkerung mit der wertvollen Ressource Wasser sichergestellt werden", betonteVDM-Geschäftsführer Udo Kremer in seiner Eröffnungsrede zum diesjährigenSymposium des Verbands Deutscher Mineralbrunnen (VDM). Im Rahmen ihrerpolitischen Jahresveranstaltung diskutierte die deutsche Mineralbrunnenbranchemit Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sowie von NGOs das Thema"Wassernutzung in Zeiten des Klimawandels". Das Symposium wurde in reindigitaler Form durchgeführt und per Livestream aus einem Videostudio übertragen.Durch die Veranstaltung, bei der sich zahlreiche der über 250 Teilnehmer perChat an der Diskussion beteiligten, führte die Wirtschaftsjournalistin Dr.Ursula Weidenfeld.In der ersten Diskussionsrunde des Symposiums erörterte der VDM-Vorsitzende Dr.Karl Tack mit den Bundestagsabgeordneten Astrid Damerow (CDU), Dr. BettinaHoffmann (Bündnis 90/Die Grünen), Carina Konrad (FDP) und Michael Thews (SPD)die aktuellen Handlungsbedarfe für die zukünftige Wasserversorgung inDeutschland. "Es ist von elementarer Bedeutung, die Schüttmengen und dieQualität der trinkbaren Wasserressourcen zu schützen und dauerhaft zu erhalten.Das gilt für alle Grundwasserstockwerke", formulierte Dr. Tack das zentraleAnliegen der Mineralbrunnenbranche. "Öffentlich-rechtliche und privateWassernutzer können Wasserknappheit mit gemeinsamen und aufeinander abgestimmtenMaßnahmen überwinden." Der VDM-Vorsitzende legte damit das Hauptaugenmerk aufdas Nebeneinander von öffentlich-rechtlich konzessionierter und privater Nutzungvon Grundwasser.Der Schutz von Trinkwasservorkommen sowie von Mineral- und Heilwasservorkommenzur Versorgung der Bevölkerung sollte aus Sicht der Mineralbrunnenbracheinsbesondere bei Wasserknappheit Vorrang haben vor allen anderen Nutzungen.Hierbei sollte der Schutz der natürlich reinen Mineral- und Heilwasserquellensowie der Schutz der leitungsgebundenen, öffentlich-rechtlich konzessioniertenTrinkwasserentnahme mit gleichem Rang ausgestattet werden: "Wasser ist zuerstfür den Menschen da", so Dr. Tack. Nach Ansicht des VDM-Vorsitzenden trägt dasNebeneinander von öffentlichen und privaten Strukturen - wie es etwa aus denBereichen Kommunikation, Verkehr und Bildung bereits bekannt ist - maßgeblichzur Daseinsvorsorge bei und gleichzeitig schafft der Wettbewerb redundanteStrukturen zur Vermeidung von Ausfallrisiken. "Die Mineralbrunnen in Deutschlanddecken den Flüssigkeitsbedarf der Bevölkerung zu 30 Prozent und leisten somit