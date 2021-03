CEO von Havn Life präsentiert auf der Zooming With LD, einer führenden Plattform für Microcap-Unternehmen Nachrichtenquelle: IRW Press | 19.03.2021, 13:02 | 47 | 0 | 0 19.03.2021, 13:02 | Die Präsentation von CEO Tim Moore findet am Mittwoch, den 24. März um 8 Uhr PT/11 Uhr ET (16 Uhr MEZ) statt 19. März 2021 Vancouver, BC – Havn Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FWB: 5NP) (das „Unternehmen“ oder „Havn Life“), ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen, der Entwicklung einer ganzen Reihe von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen Behandlungsmethoden für die psychische Gesundheit widmet, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen auf der bevorstehenden Veranstaltung „Zooming With LD“ am Mittwoch, den 24. März 2021 um 8 Uhr PT/11 Uhr ET (16 Uhr MEZ) eine virtuelle Präsentation halten wird. Tim Moore, Chief Executive Officer von Havn Life, wird einen einstündigen Vortrag für ein Publikum aus Investoren und Medienvertretern halten. Im Anschluss steht Moore für Einzeltreffen mit Teilnehmern zur Verfügung, die damit die exklusive Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und die Geschäftstätigkeit von Havn Life mit dem CEO zu besprechen. Die Firma LD Micro wurde 2006 gegründet und ist die führende unabhängige Quelle für Information rund um Microcap. LD Micro richtet Veranstaltungen wie Zooming With LD aus, um die Investmentgemeinde mit Führungskräften aus dem Microcap-Bereich zusammenzubringen. WER: Tim Moore, CEO von Havn Life Sciences WANN: Mittwoch, 24. März 2021 um 8 Uhr PT/11 Uhr ET (16 Uhr MEZ) WO: Investoren und andere Personen können sich unter folgendem Link für eine Teilnahme an der virtuellen Präsentation registrieren: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WwKAg8NzRPqULf2w-UZqog Chris Lahiji, Gründer von LD Micro und Moderator von Zooming With LD, meint: „Die psychedelische Medizin hat das Potenzial, das Leben von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt grundlegend zu verändern. Bei LD Micro sind wir immer bestrebt, einzigartigen und zukunftsweisenden Unternehmen eine Plattform zu geben. Havn Life bringt eine wahrhaft neue Sichtweise in den Bereich Biotech und natürliche Gesundheitsprodukte.“ Für das Board of Directors Tim Moore Chief Executive Officer Über Havn Life Sciences Inc. Havn Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, das menschliche Potenzial mit Hilfe von evidenzbasierter Forschung zu erschließen. Der Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens liegt in der standardisierten, qualitätskontrollierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen aus Pflanzen und Pilzen sowie in der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten aus nicht regulierten Wirkstoffen. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter havnlife.com oder auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube. Seite 2 ► Seite 1 von 3



