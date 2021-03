Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Ölpreise stabilisieren sich nach Kurseinbruch Die Ölpreise haben sich am Freitag nach dem drastischen Einbruch vom Vortag vorerst stabilisiert. Im Mittagshandel hielten sich die Notierungen leicht in der Gewinnzone. Am Morgen hatten die Ölpreise noch zu einer deutlicheren Kurserholung …