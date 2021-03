TeamViewer AG: TeamViewer wird neuer Partner und Haupttrikotsponsor des englischen Fußball-Clubs Manchester United

TeamViewer wird neuer Partner und Haupttrikotsponsor des englischen Fußball-Clubs Manchester United

Göppingen, 19. März 2021 - TeamViewer hat einen Fünfjahresvertrag als neuer Partner und Haupttrikotsponsor von Manchester United unterzeichnet. Mit dieser Vereinbarung sowie weiteren strategischen Marketing-Partnerschaften investiert TeamViewer erheblich in seine globale Markenpositionierung. Die Vermarktung des erweiterten Produktportfolios wird somit deutlich ausgebaut, um das Umsatzwachstum in allen Regionen und Kundensegmenten nachhaltig zu stärken. Diese Partnerschaft wird zudem die jüngsten Zukäufe von TeamViewer in angrenzenden Marktsegmenten signifikant unterstützen und ist somit ein zentraler Faktor für das langfristige Umsatzwachstum.

Das TeamViewer-Markenlogo wird auf der Vorderseite des legendärsten und weltweit meistverkauften Vereinstrikots zu sehen sein, sowohl bei der Herren- als auch bei der Damenmannschaft. Zusätzlich zu den umfassenden Markennutzungsrechten beinhaltet die Partnerschaft Projekte im gesamten Manchester-United-Franchise, inklusive der Digitalisierung von Prozessen mit IoT- und Augmented-Reality-Anwendungen, der Datenanalyse sowie interaktiven Fan-Erlebnissen.

Manchester United ist eine der beliebtesten und erfolgreichsten Sportmannschaften, die in ihrer 143-jährigen Fußball-Geschichte 66 Titel gewonnen und eine aktive globale Community von 1,1 Milliarden Fans und Anhängern aufgebaut hat.

Aufgrund der daher deutlich gestiegenen Marketingausgaben revidiert TeamViewer seine Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr 2021 auf 49 - 51% der Billings und geht davon aus, dass die bereinigte EBITDA-Marge mittelfristig bei 50% bleiben wird.