NEC qualifiziert Unterwasser-Telekommunikationskabelsysteme mit 24 Faserpaaren

„Angesichts der weiterhin sprunghaft ansteigenden weltweiten Nachfrage nach Kapazität und FP-Flexibilität verpflichtet sich NEC dazu, unseren Kunden beim Aufbau ihrer Unterwassernetzwerke mit großer spektraler Effizienz, niedrigem Stromverbrauch und Unterwasserkonnektivität im großen Maßstab zu helfen“, erklärte Yoshihisa Inada, Deputy General Manager und Head of Subsea Technology Development des Geschäftsbereichs Submarine Network von NEC. „Wir bewerten kontinuierlich mehrere technische Optionen, um die Kapazität weiter zu steigern und die Kosten pro Bit der Netzwerke zu senken.“

Das 24-Faserpaar-Kabel von OCC kann je nach den Anforderungen jedes neuen Kabelsystems mit einer Vielzahl vorhandener Glasfasern hergestellt werden. Unter Verwendung einer praxiserprobten Kombination aus Ringmarkierung und konventioneller, erstmals im Jahr 2013 eingeführten Faserfärbung kann jede Faser visuell identifiziert werden. Zudem wird bei OCC-Kabeln die Übertragungsleistung der Faser weder durch die Faserfarbe noch durch die Verkabelung beeinträchtigt.

„Wir haben gefolgert, dass die Verwendung unserer Fasern in den 24-Paar-Kabeln von OCC zu einer verkabelten Attenuierung führt, die dem nominalen Wert entspricht. Wir sind zuversichtlich, dass durch unsere Ultra-low-Loss-Fasern eine größere Kapazität, eine hohe spektrale Effizienz und ein niedriger Stromverbrauch bei transozeanischen Netzwerken erzielt werden kann“, so Dr. Masashi Onishi, General Manager des Geschäftsbereichs Optical Fiber and Cable bei Sumitomo Electric Industries Ltd.

„Um eine wachsende Bandbreite zu unterstützen, werden Unterwassersysteme der nächsten Generation eine Übertragung auf Petabit-Niveau bieten. Die Verkabelungsprozesse müssen die vorteilhafte optische Attenuierung und den großen Effizienzbereich unserer Ultra-low-Loss-Fasern nutzen, um die erforderliche Leistung zu erzielen. Der Verkabelungsprozess von OCC für 24 Faserpaare geht mit unserer hochwertigen Faser einher, um dieser Herausforderung zu entsprechen“, sagte Dr. Bernhard Deutsch, VP & GM, Optical Fiber & Cable, Corning Incorporated.

