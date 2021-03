NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer am Vortag vor allem bei den Tech-Werten an der Nasdaq werden die US-Börsen zu Wochenschluss solide erwartet. Der Dow Jones Industrial wurde vom Broker IG rund eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt 0,16 Prozent höher auf 32 915 Punkte taxiert und der Nasdaq 100 0,7 Prozent höher bei 12 882 Zählern. Der Dow würde damit auf Tuchfühlung bleiben zur Marke von 33 000 Punkten, die er in den vergangenen Tagen erstmals überwunden hatte.

Am Vortag hatten wieder einmal steigende Anleiherenditen vor allem die an der Nasdaq konzentrierten Technologieaktien belastet. Zehnjährige US-Anleihen hatten am Donnerstag vor dem Hintergrund steigender Wachstums- und Inflationserwartungen in der Spitze mit 1,75 Prozent soviel Rendite abgeworfen wie seit Anfang 2020 nicht mehr. Von dieser Seite kommt am Freitag aber wieder etwas Entlastung: Die zehnjährigen rentierten zuletzt wieder mit etwas weniger als 1,70 Prozent.