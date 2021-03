Weiterstadt (ots) - > 2,0 TSI 4x4 DSG 140 kW (190 PS) rundet TSI-Palette im

OCTAVIA nach oben ab



> Erdgasbetriebener OCTAVIA G-TEC ab sofort auch als Handschalter bestellbar



> Neuer Top-TSI für SUPERB SCOUT mit 2,0 Liter Hubraum leistet 206 kW (280 PS)





SKODA komplettiert die Motorenvielfalt des neuen OCTAVIA und des SUPERB SCOUT.Für den Bestseller bietet der Hersteller ab sofort den 140 kW (190 PS)* starkenBenziner mit 2,0 Liter Hubraum an, der grundsätzlich mit Allradantrieb und7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) kombiniert ist. Hinzu kommt der OCTAVIAG-TEC*, der jetzt auch in Verbindung mit Schaltgetriebe zur Wahl steht. BeimSUPERB SCOUT erweitert die Topversion 2,0 TSI 206 kW (280 PS)* mit 7-Gang-DSGund 4x4-Antrieb das Angebot.Der kraftvolle Turbo-Vierzylinder 2,0 TSI mit 140 kW (190 PS) ergänzt ab sofortdie Motorenpalette der neuen OCTAVIA-Familie. Das Aggregat aus der neuenEVO-Generation lässt sich für die Ausstattungslinie Style und dieLifestyle-Version SCOUT ordern und ist grundsätzlich mit Allradantrieb und7-Gang-DSG kombiniert. Der Benzin-Direkteinspritzer beschleunigt den OCTAVIA in6,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 239 km/h(COMBI: 235 km/h). Das maximale Drehmoment liegt bei 320 Nm. In Verbindung mitdem neuen Benziner der Baureihe startet der OCTAVIA Style ab 36.020 Euro. DenOCTAVIA COMBI Style offeriert SKODA ab 36.720 Euro.Der 1,5 TGI-Ottomotor des SKODA OCTAVIA G-TEC ist konsequent auf den Betrieb mitumweltfreundlichem Erdgas (CNG) ausgerichtet und leistet 96 kW (130 PS). Bisherstand er ausschließlich mit 7-Gang-DSG zur Wahl, jetzt können Kunden ihn auchmit manuellem 6-Gang-Getriebe bestellen. Die neue Motor-Getriebe-Variante kommtin den Ausstattungslinien Active, Ambition und Style sowie im SondermodellCLEVER zum Einsatz. Als Handschalter verkauft SKODA den OCTAVIA G-TEC Active ab26.740 Euro. Der Einstiegspreis der Kombiversion liegt bei 27.440 Euro. Dererdgasbetriebe OCTAVIA punktet durch besonders effizienten Verbrauch: ImCNG-Modus begnügt er sich mit einem kombinierten Verbrauch von 3,6 bis 3,5kg/100 km (COMBI: 3,7 bis 3,6 kg/100 km). Entsprechend gering fallen mit 99 bis98 g/km (COMBI: 100 bis 99 g/km) die CO2-Emissionen aus. Mit einer CNG-Kapazitätvon 17,33 Kilogramm legt der OCTAVIA G-TEC im Erdgasmodus bis zu 500 Kilometerzurück, durch den 9-Liter-Benzintank kommen weitere 190 Kilometer hinzu.Als neue Spitzenversion des SUPERB SCOUT bietet SKODA den multifunktionalenLifestyle-Kombi in Kombination mit dem neuen 2,0 TSI DSG 4x4 206 kW (280 PS) ab49.430 Euro an. Der Topbenziner erzielt ein Drehmoment von 400 Nm undbeschleunigt das Mittelklassemodell im Offroad-Design in 5,3 Sekunden auf 100