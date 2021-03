Frankfurt am Main (ots) - Teure Hygienekonzepte, gestiegene Energiekosten und

nun auch noch ein neues Gesetz, das den Umsatz vor allem in Grenzregionen massiv

schrumpfen lassen wird: Die 24.000 Lotto-Toto-Verkaufsstellen in Deutschland

haben in diesen schwierigen Pandemiezeiten besonders zu kämpfen. "Es ist ja

nicht so, dass unsere Mitglieder in den Vorjahren Reichtümer erwirtschaftet

hätten. Aber nun geht es wirklich um unsere Existenz. Wir fühlen uns von der

Bundesregierung als wichtiger Baustein der Nahversorgung nicht ernst genommen",

sagt Günther Kraus, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied im Bundesverband

Lotto-Toto-Verkaufsstellen Deutschland (BLD). Er spricht für 100.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 24.000 Geschäften, meist

Familienbetriebe, deutschlandweit.



Die Lotto-Toto-Läden verkaufen Zeitungen, Zeitschriften, Schreibwaren und

Bürobedarf, Lottoscheine, Tabakwaren und mal eine Tasse Kaffee. Sie nehmen

Pakete an und leisten einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen und

sozialen Leben. Den netten Plausch dazu gibt es gratis, "besonders in der Krise

spüren wir, dass die Menschen nach Monaten im Lockdown Redebedarf haben. Wir

sind für den Verbraucher schließlich einer der wenigen Anlaufpunkte, der immer

geöffnet war", sagt Kraus, der selbst über Jahrzehnte ein Lottogeschäft in

Frankfurt betrieben hat.







Prinzip der offenen Tür wurde noch mehr als sonst gelebt. Doch diese Maßnahmen

gehen über das Jahr gerechnet ins Geld, und dann kamen auch noch die gestiegenen

Energiekosten dazu. "Das setzt unseren Geschäftsinhabern langsam zu, viele

kämpfen wirklich um ihre Existenz und würden sich von der Bundesregierung mehr

Unterstützung oder zumindest Wahrnehmung wünschen", so Kraus.



Besonders hart getroffen sind die Lotto-Läden in den Bundesländern mit Grenzen

zu Polen und der Tschechischen Republik. Attraktive Preise für viele Waren

locken die Kunden seit Jahren zum Einkaufstourismus in die Nachbarländer.



Mit der geplanten Verabschiedung des Tabaksteuermodernisierungsgesetzes Ende

März wird mit einer weiteren massiven Abwanderung der Kunden ins Ausland und

entsprechenden Umsatzeinbrüchen gerechnet. BLD-Chef Kraus: "Die geplanten

Steuererhöhungen sorgen dafür, dass gerade die Preise für neuartige Erzeugnisse

deutlich ansteigen. Dieses Gesetz ist ein Gesetz zur Unzeit und für unsere

Mitarbeiter ein zusätzlicher Schlag ins Gesicht. Es sorgt dafür, dass die

weniger schädlichen Tabakprodukte wie Verdampfer und E-Zigaretten bei unseren

Nachbarn um zwei Drittel billiger sind. Damit lohnt sich für Verbraucher, auch

längere Fahrtstrecken zum Einkauf im benachbarten Ausland in Kauf zu nehmen. Das

wird den Einkaufstourismus zusätzlich befeuern und unsere Läden in den

Innenstädten ausbluten lassen."



