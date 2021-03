Das Cannabis-Unternehmen präsentierte kürzlich die Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2020 bzw. für das Gesamtjahr 2020.

Das Cannabis-Unternehmen präsentierte kürzlich die Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2020 bzw. für das Gesamtjahr 2020.

Bezüglich der Finanzergebnisse sei an dieser Stelle nur angemerkt, dass Green Thumb Industries am 17.03. aus unserer Sicht ein sehr robustes Zahlenwerk vorlegte und auch auf der Ergebnisseite (bekanntlich die Achillesferse vieler Cannabis-Unternehmen) punkten konnte. Wir gehen auf die Zahlen detailliert in unserer nächsten E-Mail-Ausgabe ein und konzentrieren uns nunmehr auf die charttechnischen Aspekte, denn das Chartbild von Green Thumb offenbart eine spannende Konstellation.