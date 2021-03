BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach haben ihre Übereinstimmungen in der Einschätzung zur Corona-Pandemie betont. In sozialen Medien stehen beide seit Tagen im Fokus zahlreicher Beiträge - so wird dort immer wieder gefordert, dass der in die Kritik geratene CDU-Politiker sein Amt nicht länger ausüben und dass Lauterbach an seiner Stelle als Minister für den Kampf gegen Corona zuständig werden solle. "Wer weiß, vielleicht wird er ja nochmal Gesundheitsminister", sagte Spahn am Freitag auf eine entsprechende Frage in Berlin.

Beide betonten, dass angesichts der dramatischen Pandemielage der Kampf gegen Corona bei ihnen im Fokus stehe und nicht Parteipolitik und persönliche Befindlichkeiten. Spahn und Lauterbach kennen sich schon "ewig", wie Lauterbach sagte. Spahn erinnerte etwa an gemeinsame Koalitionsverhandlungen 2013.

Spahn wies auf die steigenden Infektionszahlen hin. Wenn bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Montag zwischen gesellschaftlichen Aspekten und Gesundheitsschutz abgewogen werde, gelte für ihn: "Ich werde im Zweifel immer aus Überzeugung die Position des Gesundheitsschutzes nehmen." Lauterbach wirbt bereits seit Tagen für eine Verschärfung der Regeln, damit die aktuelle dritte Corona-Welle nicht größer wird als ohnehin zu erwarten. Der ausgebildete Arzt Lauterbach gibt regelmäßige Einschätzungen zur Pandemie in Talkshows, auf Twitter und in Interviews./bw/ggr/jr/DP/nas