Nemetschek hebt die Dividende an: Je Aktie des Unternehmens soll eine Dividende von 0,30 Euro ausgezahlt werden - 2 Cent mehr als zuletzt ausgeschüttet wurden. Einen entsprechenden Abstimmungsvorschlag wird der Softwareanbieter für die Baubranche den Aktionären auf der Hauptversammlung am 12. Mai 2021 vorlegen. „Nemetschek würde somit zum zwölften Mal in Folge eine Dividende auszahlen, es wäre zudem die achte Erhöhung in ...