BERLIN (dpa-AFX) - Mehr Ehrung geht kaum: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Biontech -Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin am Freitag für die Entwicklung des ersten Covid-19-Impfstoffs in der EU mit einer hohen Stufe des Bundesverdienstkreuzes ausgezeichnet. Dieser Impfstoff sei "ein Dienst an der Menschheit", sagte Steinmeier am Freitag im Berliner Schloss Bellevue. Zugleich rief er zu mehr Mut und weniger Verzagtheit im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf. Sahin appellierte an die Menschen in Deutschland, sich gemeinsam gegen die dritte Welle der Pandemie zu stemmen.

Steinmeier verlieh dem Forscher- und Unternehmerpaar das Große Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Es war seine erste persönliche Ordensaushändigung in diesem Jahr. An der Zeremonie nahm auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) teil. Beides war ein Zeichen der besonderen Anerkennung.