Dank der Cash-Zuschüsse für US-Amerikaner erhoffen sich viele Investoren einen Schub für die Aktienmärkte. Fluggesellschaften, Hotels und Restaurants wollen ebenfalls ein Stück vom Stimulus-Kuchen.

Rund 90 Millionen US-amerikanische Haushalte bekamen in dieser Woche ihren Konsumscheck, den sogenannten Stimulus, direkt auf ihr Konto gebucht – insgesamt 242 Milliarden US-Dollar. Weitere Schecks werden in den kommenden Wochen verschickt. Jeder Bürger, der weniger als 75.000 US-Dollar pro Jahr verdient (und Paare mit weniger als 150.000 Jahresgehalt) erhalten den 1400-Dollar Scheck - sowohl Erwachsene als auch Kinder. Für eine vierköpfige Familie kommen also 5600 US-Dollar zusammen.

Geld, mit denen die konsumhungrigen US-Amerikaner die Wirtschaft ankurbeln sollen. Experten erwarten gute Geschäfte für den Einzelhandel. „Ein Teil der Stimulus-Schecks wird direkt in den Konsum fließen. Einzelhändler wie Amazon, Walmart oder Target werden einen neuen Schub sehen“, sagt Tim Schäfer, Finanzjournalist und US-Experte, im Gespräch mit wallstreet:online.