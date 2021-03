Praetorian Consulting und der IT-Macher vereinbaren Zusammenarbeit, um künftig Oracle Kunden einen Mehrwert zu bieten

Wolfratshausen (ots) - Kooperationen in der Wirtschaftswelt müssen Sinn machen

und die große Frage stellt sich immer, wer davon am Ende wirklich profitieren

kann. Was könnte für einen Kunden gewinnbringender sein, als eine Beratung, die

im Technologieumfeld für höchste Expertise steht und gleichzeitig kaufmännisch

völlig unabhängig berät?



Um unseren Kunden genau diesen Mehrwert bieten zu können, haben sich Praetorian

Consulting und die IT- Macher entschieden, künftig als Partner allen Oracle

Kunden das Leben leichter zu machen.





Die IT- Macher liefern höchste technische Expertise im Forms & Reports sowieAPEX Umfeld während Praetorian - ein von Oracle und SAP komplett unabhängigesUnternehmen - kaufmännische Schützenhilfe bietet.Der Vorteil für Kunden ist klar erkennbar: in der Auditberatung,Vertragsoptimierung und Lizenz- und Wartungskostenreduzierung sind wir nur denInteressen und Zielen unserer Kunden verpflichtet. Lizenzverkäufe oderAuditnominierungen sind nicht Teil unserer Beratung.Mit der neuen Kooperation von den IT- Machern und Praetorian stehen dem Kundenviele Berater zur Verfügung, die bei Oracle selbst viele Jahre im technischenConsulting oder Vertrieb gearbeitet haben.Das Leistungsspektrum beider Firmen kann sich hier zum Wohle des Kunden sehr gutverzahnen so Michael Kilimann Geschäftsführer der Der IT- Macher GmbH. Wie kannso etwas aussehen? Der Kunde möchte seine Middlewaresysteme überprüfen lassen,um sicherzustellen, dass er im Zuge der Virtualisierung noch compliant ist.Praetorian und die IT- Macher können dem Kunden nun ein Paket anbieten, das vontechnischer Expertise, über eine Überprüfung der Systeme zur Sicherung derCompliance bis zur eigentlichen Auditberatung und Lizenzoptimierung reicht.Dabei ist insbesondere sichergestellt, dass die Kenntnisse der Kundensystemenicht gegen ihn verwendet werden.Ein weiteres Feld ist die Neubeschaffung von Software: Nicht nur kann vorabgeklärt werden, ob der Kauf überhaupt sinnvoll ist, sondern ein Kauf kann imBedarfsfall auch bestmöglich kostenoptimiert abgewickelt werden.Viele Kunden drückt auch der Wartungskostenschuh. Hier kann auch auf dielangjährige Expertise von den beiden Partnerfirmen zugegriffen werden.Grundsätzlich haben viele Kunden in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht,dass trotz geringerer Nutzung von Lizenzen der Support dafür gleichbleibend hochgeblieben ist. Flexibilität war ein absolutes Fremdwort. Hier setzen die Partneran um Ihren Kunden eine Wartungskostenoptimierung zu ermöglichen.Unternehmensprofil IT-MacherDer IT-Macher unterstützt Unternehmen bei der Realisierung individuellerSoftwarelösungen, sowie beim erfolgreichen Einsatz von Oracle Forms- &APEX-Applikationen.Zum Leistungsumfang gehören neben der Softwareentwicklung, auch die Beratung vonUnternehmen bei der Entwicklung der IT-Strategie, der Weiterentwicklung &Modernisierung von Oracle Forms Anwendungen, die Bereitstellung ausgereifterLösungen für die kostengünstige Umsetzung typischer IT-Aufgaben bis hin zumBetrieb in der Cloud.Der IT - Macher verfügt zudem auch über ausgeprägtes Know-how bei derEntwicklung mobiler Lösungen auf der Technologiebasis APEX des Software-Herstellers Oracle.Das Unternehmen mit Sitz in Wolfratshausen, dass aktuell 25 Expert*innen mitausschließlich langjährigem IT Know-how beschäftigt, betreut Kunden überwiegendim deutschsprachigen Raum.https://praetorian-consulting.com/Pressekontakt:Der IT-Macher GmbHMichael KilimannKönigsdorfer Straße 2582515 Wolfratshausen+49 8171 998 93 97mailto:info@der-it-macher.dehttp://www.der-it-macher.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/121145/4868654OTS: Der IT Macher GmbH