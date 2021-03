Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

UBS belässt Fedex auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen von 386 auf 383 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Profitabilität in der Paketsparte Ground sei wieder in der Spur, schrieb Analyst Thomas Wadewitz in …