Für die Future Earth-Strategie ist der Klimawandel zentral. Die Strategie konzentriert sich daher auf unser Thema „Die Erde im Mittelpunkt“ („Earth matters“).

Der BNY Mellon Future Earth Fund folgt einem Ansatz, der den Kern des Anlageprozesses der Investmentboutique Newton unter dem Dach von BNY Mellon Investment Management bildet. Yuko Takano, Portfoliomanagerin des BNY Mellon Future Earth Fund gibt Einblick in die Fondsstrategie.

Frau Takano, was bedeutet für Sie Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage?

Yuko Takano: Zugegeben, die breite Palette an Begriffen und Etiketten, die in der Kapitalanlagebranche zum Einsatz kommen, um verschiedene Formen von verantwortungsvollem Investieren und Nachhaltigkeit zu beschreiben, kann verwirrend sein. Bei Newton Investment Management lassen wir uns als aktive Manager von den Zielen unserer Kunden leiten. Wir sehen es als unsere Verantwortung an, jedes Asset, in das wir investieren, vollumfänglich zu verstehen. Daher evaluieren wir neben den fundamentalen Kennzahlen mit gleicher Sorgfalt Faktoren wie Umweltauswirkungen, Sozialstandards und die Führungsqualität sowie das Engagement der Unternehmensleitung. Wir sind davon überzeugt, dass dieser Ansatz es uns ermöglicht, Risiken besser zu steuern und fundiertere und letztlich auch im Wortsinn nachhaltigere Investitionsentscheidungen zu treffen.

Könnten Sie den speziellen Ansatz näher erläutern?

Takano: Newtons integrierter ESG-Ansatz wird in allen unseren Strategien angewendet. Dabei ergibt sich ein besonderer Vorteil: Der Ansatz erlaubt es uns, auch in Wertpapiere zu investieren, die mit ESG-Risiken behaftet sind, sofern sich diese Risiken unserer Einschätzung nach vollständig in ihren Bewertungen widerspiegeln. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass unser Schwerpunkt sehr stark auf der Verbesserung der jeweiligen ESG-Themen durch aktives Engagement liegt. So verfügen wir letztlich über eine Reihe nachhaltiger Strategien, die auf dem integrierten ESG-Ansatz aufbauen und auf eine doppelte Rendite aus der eigentlichen Kapitalanlage und deren positiver gesellschaftlicher Wirkung abzielen.

Konkret gefragt: Welchen Fokus setzt der Fonds BNY Mellon Future Earth Fund?

