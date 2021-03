Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Jemens Huthi-Rebellen greifen Ölanlage in Saudi-Arabien an Jemens Huthi-Rebellen haben nach eigenen Angaben eine Ölanlage in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad mit mehreren Drohnen angegriffen. Diese hätten ihr Ziel "mit großer Genauigkeit" getroffen, erklärte ein Huthi-Sprecher am Freitag. …