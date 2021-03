Teamviewer ersetzt Tele Columbus im Merger-Index!

Das Fusions- und Übernahmekarussell dreht sich immer weiter. Einer Studie von Pwc zufolge verfügen Unternehmen über rund 7,6 Billionen US-Dollar und die Zinsen sind trotz des jüngsten Renditeanstiegs niedrig. Den Experten von Pwc zufolge könnten 2021 erneut einige größere Zusammenschlüsse und Übernahmen angekündigt werden. Von diesem Trend profitieren auch der Solactive® German Mergers & Acquisitions Performance Index und der Solactive® European Mergers & Acquisitions Index NTR. Beide Indizes enthalten potenzielle Übernahmekandidaten.

Mit Blick auf positive Kurseffekte, die von Übernahmeangeboten in der Regel ausgehen, stellt sich die Frage, wie Anleger davon systematisch profitieren können. Der Solactive® German Mergers & Acquisitions Performance-Index, an dessen Entwicklung das Indexzertifikat eins zu eins und ohne Laufzeitbegrenzung teilnimmt, enthält deutsche Aktiengesellschaften, die mit einer vergleichsweise hohen Wahrscheinlichkeit das Ziel einer Firmenübernahme werden könnten. Welche Unternehmen das sind, darüber entscheidet vierteljährlich ein Index-Komitee. Neben quantitativen Kriterien wie Mindestwerten bei Marktkapitalisierung und Handelsvolumen werden bei der Auswahl auch diverse qualitative Faktoren berücksichtigt. Jörg Lang, der als Index-Berater für die Zusammensetzung des Korbs maßgeblich mitverantwortlich ist, erklärt, worauf es ankommt: „Zum einen sollten das Produktportfolio und / oder die Marktstellung des Unternehmens für einen Firmenkäufer interessant sein.“ Zum anderen, so Lang, müssten die Eigentumsverhältnisse eine Übernahme zulassen. Außerdem sollte die Börsenbewertung der Firma im Fall einer Übernahme noch Potenzial nach oben lassen. Schließlich sei auch eine gute Bilanz- und Finanzlage ein wichtiger Aspekt. Aktuell sind 20 Unternehmen im Index enthalten.

Zuletzt gab es in den beiden Indizes Anpassungen. Beim Solactive® German Mergers & Acquisitions Index wurde die Aktie von Tele Columbus aus dem Index genommen. „Es hat ein Übernahmeangebot gegeben, insofern hat der Wert die Erwartungen erfüllt. In der Zukunft wird es aber zu Verwässerungen kommen, so dass eine Spekulation auf eine höhere Abfindung wie wir sie etwa bei Pfeiffer Vacuum verfolgen hier aus heutiger Sicht eine geringere Wahrscheinlichkeit auf einen Erfolg verspricht“, erklärt Lang. Dafür kommt Teamviewer in den Index. Die Software des Unternehmens ist weltweit verbreitet. Mehr als ein halbe Million Nutzer gibt es. Das stellt einen hohen strategischen Wert dar. „Das gilt umso mehr als Teamviewer dabei ist, in die industriellen Anwendungen vorzudringen. Die Steuerung etwa von Maschinen aus einer Zentrale heraus. Siemens Healthineers etwa nutzt diesen Service schon. Teamviewer hat keinen Großaktionär mit strategischem Interesse. Eine Übernahme könnte für große Softwarefirmen aber auch Industriefirmen wie etwa Siemens interessant sein“, sagt Lang.

Im Solactive® European Mergers & Acquisitions Index gab es zwei Änderungen. Die Aktien der Ölfirma Repsol und der Biotechfirma Galapagos wurden aus dem Index genommen. „Bei Galapagos gab es zuletzt eher Enttäuschungen in der Pipeline. Wir hatten auf eine Übernahme durch Gilead Sciences gesetzt. Das ist nun weniger wahrscheinlich geworden. Auch bei Repsol hat die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme abgenommen. Neu ins Depot kommt die Biopharmafirma Mithra Pharmaceuticals und der Mobilfunkanbieter Millicom International. Mithra steht vor der Zulassung von einem Präparat zur Empfängnisverhütung. Weitere Präparate für Frauengesundheit können folgen. Es ist vorstellbar, dass in diesem Umfeld ein Angebot erfolgen könnte. Millicom ist in Schwellenländer gut vertreten. In der Branche kommt es immer wieder zu Konsolidierungen. Gerade im Umfeld der Einführung neuer Mobilfunknetze könnte sich das beschleunigen“, erklärt Lang.

Die Indexzertifikate vollziehen die Entwicklung des jeweiligen Index. Steigt der Index legt das Indexzertifikat zu und umgekehrt. Ein schwacher Gesamtmarkt oder Verluste einiger Indexmitglieder können den gesamten Index und damit auch den Wert des Zertifikats unter Druck setzen

Solactive® German Mergers & Acquisitions Performance Index in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Investmentmöglichkeiten

