Gold wird im 2. Halbjahr weiterlaufen, da sind sich viele Experten und Marktbeobachter einig! Das sieht auch Mark Bristow, der Chef des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold.

Bei der in diesem Jahr virtuell abgehaltenen Jahrestagung der Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) erklärte er:

„Den ersten Anstieg des Goldpreises haben wir von April bis Anfang August 2020 gesehen. Der nächste wird kommen.“

Noch extremer soll Marktkennern zufolge Silber steigen, was Unternehmen wie Discovery Metals auf den Anleger-Schirm bringt könnte! Denn dieser mexikanische Silberexplorer liefert permanent ab!

So auch jüngst wieder, als hervorragende Ergebnisse von insgesamt 14 Kernbohrungen von seinem mexikanischen TOP-Projekt ‚Cordero‘ vorgelegt wurden. Mit diesen empfängt und sendet Discovery Metals (WKN: A2DW38 / TSX-V: DSV) weitere wichtige Signale in Richtung wachsender Zuversicht in die dort vorhandenen kontinuierlichen hochgradigen Erzgangtrends.





Jubel über ‚Josefina‘



Insgesamt acht Bohrungen wurden in diesem Erzgangtrend vorgenommen. Die Ergebnisse bestätigen den „Anfangsverdacht“ auf eine sehr hochgradige Vererzung und auf eine Kontinuität der Erzgänge bis in rund 370 Meter Tiefe.



Im Detail lesen sich die Bohrergebnisse sogar noch besser:

Quelle: Discovery Metals

Tolle Treffer auch in ‚Todos Santos‘



Die Ergebnisse der vier von insgesamt 20 Bohrungen im Erzgangtrend ‚Todos Santos‘ zahlen in die „Hochgradigkeitsvermutung“ für die ‚Cordero‘-Trends und die Hoffnung auf deren Kontinuität ein.



Im Detail betrachtet, begeisterten die ‚Todos-Santos‘-Bohrlöcher mit folgenden Ergebnissen:

Quelle: Discovery Metals

Weitere Venen, weitere Erfolge



Zusätzlich zu den hochgradigen Ergebnissen der Erzgangtrends ‚Josefina‘ und ‚Todos Santos‘ wurden im Nordwesten von ‚Josefina‘ und in der Mitte des ‚South Corridor‘ ebenso wie im ‚North Corridor‘ im Südwesten von ‚Todos Santos‘ weitere Bohrungen vorgenommen. Die Resultate lassen aufhorchen und sind in jedem Fall einen genaueren Blick wert:

Quelle: Discovery Metals

Was die Bewertung dieser neuen Erzgänge wie auch einer nachfolgenden Bohrzielerstellung angeht, sind beide noch nicht abgeschlossen. Es bleibt also jede Menge vielversprechender Raum offen – in jede Richtung.

„Dieses neue Kapitel unserer ‚Cordero‘-Erfolgsgeschichte wird einen gebührenden Platz in unserer aktualisierten Ressource in Q3-2021 ebenso wie in unserer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie in Q4-2021 finden“, so Taj Singh, Präsident und CEO der Gesellschaft. Am Ende dieser einmaligen Discovery-Erzählung, also in 2022, soll die Erweiterung der ‚Cordero‘-Projektökonomie um die hochgradige Erzgangkomponente stehen. Die Weichen für dieses Happy End sind nicht erst seit den jüngsten Bohrergebnissen definitiv gestellt.





20 Bohrungen, 20 Treffer und ‚Bonanza‘-Grade



Von den insgesamt 65.000 Bohrmetern, die im Phase-1-Bohrprogramm im mexikanischen ‚Cordero‘-Silberprojekt gebohrt werden sollen, hat Discovery bereits 58.600 Meter in 148 Bohrungen finalisiert. Die Eckpfeiler dieser Top-Qualifizierung - also Gehalt und Umfang ebenso wie die organischen Wachstumschancen und die erstklassige Position inmitten des wichtigsten mexikanischen Bergbaugürtels – lassen auf weitere sehr gute Entwicklungen hoffen.

Das gilt auch für die Analyse der ausstehenden 24 Bohrergebnisse. Derweil arbeiten vier vor Ort stehende Bohrgeräte intensiv weiter an der ‚Cordero‘-Erfolgsgeschichte. Im Falle, dass diese durch neue spannende Kapitel erweitert wird, kann Discovery weitere Bohrgeräte hinzufügen.



Für Taj Singh, Präsident und CEO von Discovery, geht die Rechnung in jedem Fall auf:

„20 Bohrungen im 1,5 km langen Erzgangtrend ‚Todos Santos‘ und bemerkenswerterweise ebenso viele „Treffer“, was das Durchteufen des Haupterzgangs und eine durchschnittliche Bohrlänge von 2,6 Metern mit 635 g/t Silberäquivalent betrifft, können einfach nur den Schluss zulassen, dass wir auf ‚Cordero‘ zurecht auf die Kontinuität der hochgradigen Erzgangtrends setzen.“



Hinzu kommen die ‚Bonanza‘-Grade, auf die man auf ‚Josefina‘ gestoßen ist – über eine Länge von 1,5 Meter. Dabei waren es nicht nur sehr hohe, sondern teilweise die höchsten Gehalte, auf die man bisher in ‚Cordero‘ gestoßen war.

Fazit:

Auch die neuesten Bohrergebnisse sind wieder TOP und lassen einiges an Spekulationsspielraum für die tatsächlich vorhandene Ressource aufkommen. Da das Unternehmen immer wieder mit neuen Spitzenmineralisierungen aufwarten kann sollte das Jahr 2021 ein weiteres transformatives Jahr werden, vor allem aufgrund der aktualisierten Ressource im dritten Quartal und der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie im vierten Quartal!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

